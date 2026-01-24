TRANSPORTS
Comença una reunió de seguiment de la situació de Rodalies, encara amb el servei suspés
Al Departament de Territori amb la presència del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano
Comença una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies, que encara roman amb el servei suspés des de les 13h d'aquest dissabte a petició del Govern.
La trobada al Departament de Territori l'encapçala el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; i la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Per part del govern espanyol hi ha presencialment el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que en anteriors trobades havia participat per via telemàtica i aquesta tarda ha arribat a Barcelona.
La reunió ha arrencat passades les 18h i és la tercera que es fa aquest dissabte per seguir la situació ferroviària. També hi participen alts càrrecs d'Adif, Renfe, Mossos d'Esquadra i Trànsit, entre altres.