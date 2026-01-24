TRANSPORTS
L'Associació per a la Promoció del Transport Públic reclama reprendre el servei de Rodalies
En els trams segurs, perquè molts ciutadans no tenen alternatives de transport
L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha reclamat que es recuperi el servei de Rodalies en els trams segur l'abans possible, justifican-ho amb que l'aturada total deixa "milers de persones sense alternativa". "Entenem la por del personal de conducció de Renfe i compartim les seves reivindicacions de millora de la infraestructura, però demanem una voluntat constructiva per recuperar el servei de forma immediata, encara que sigui parcialment", ha demanat l'entitat en un comunicat.
La PTP celebra que "per fi" es posi el focus "obertament" en la falta de qualitat del manteniment i l'existència de punts de risc que necessiten revisió geotècnica i ha denunciat que "massa sovint" la solució d'Adif i Renfe ha estat posar limitacions de velocitat que no solucionaven el problema. És per això que exigeix que es facin públics els trams amb limitacions, els motius, la mesura que s'hi aplicarà i la data prevista de solució.
Mentrestant, demana que es recuperi el servei ferroviari als trams segurs amb serveis mínims "encara que siguin lents", ja que hi ha molts ciutadans que no tenen una alternativa al tren, ha avisat. "Rodalies és un servei essencial, i aturar-ho tot com a gestió del risc té implicacions gravíssimes per a milers de persones", ha advertit. També exigeix un protocol de continuïtat, un comandament integrat i que l'usuari rebi informació fiable i coordinada.
Segons l'associació, el problema rau en la mala gestió de la infraestructura i el seu manteniment, per la qual cosa cal un canvi complet en la planificació, execució i auditoria. En fa responsable Adif i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, tot i que retreu a la Generalitat no estar-los exigint prou.