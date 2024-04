Gmail, el servei de Google que va revolucionar els correus electrònics, compleix vint anys

El servei de correu electrònic de Google Gmail ha celebrat aquest dilluns vint anys, des que fa dos dècades va aconseguir revolucionar el mercat en oferir un servei gratuït que comptava amb gairebé 1 gigabyte d’emmagatzemament per compte perquè els usuaris poguessin "conservar els seus correus per sempre".

"Gmail és un servei gratuït de correu web basat en recerques amb una capacitat d’emmagatzemament de fins 8.000 milions de bits d’informació, l’equivalent a 500.000 pàgines de correu electrònic. Per usuari", va anotar llavors la companyia en un comunicat.

En aquella època, els usuaris de correus electrònics de Yahoo i Microsoft només podien emmagatzemar entre trenta i seixanta correus electrònics de manera gratuïta i Gmail va prometre emmagatzemar al voltant de 13.500 correus electrònics abans de quedar-se sense espai.

Ara, cada compte de Google inclou 15 GB d’emmagatzemament compartit entre Gmail, Google Drive i Google Fotos i els usuaris que necessitin més espai el poden comprar.

Altres aspectes nous de Gmail van ser el seu filtre de missatges i el seu filtrat antipublicitat o 'spam’.

"Converteix els molestos missatges de correu electrònic no desitjat en l’equivalent a carn enllaunada", anotava amb humor el comunicat de 2004.

Una broma pel Dia dels Innocents

El llançament d’aquesta revolucionària plataforma que va ser desenvolupada per l’equip de Paul Buchheit va coincidir amb la celebració del Dia dels Innocents, que als Estats Units se celebra l’1 d’abril, per això en llegir l’anunci de la companyia molts van creure que es tractava d’una broma.

La desconfiança de l’anunci, a més, venia per la fama de bromistes que tenien els cofundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin, que en anys precedents havien utilitzat aquell dia per anunciar diversos productes falsos.

El servei de correus electrònics té ara aproximadament 1.200 milions d’usuaris a nivell mundial, segons el mig The Verge, i les adreces de correus, per a molts, s’han convertit en una clau per entrar en altres aplicacions.

Amb el pas del temps, Gmail ha anat agregant serveis, com xats, videotrucades o fins i tot la possibilitat de tenir ajuda de la intel·ligència artificial de Google per escriure correus.

Malgrat la popularitat de l’aplicació, Google ara competeix amb altres serveis de missatgeria en línia com Slack i WhatsApp.