Adéu, Google Podcasts

Un altre projecte de Google que acaba al cementiri dels projectes d’Alphabet. Ni més ni menys que una de les plataformes més utilitzades del seu ecosistema d’eines i productes. Parlem de Google Podcasts, el lloc on els usuaris podien subscriure’s a canals de podcasts i escoltar-los sense cap limitació. Sembla que les intencions de Google passen per agrupar tot el seu entorn multimèdia en un sol univers, vinculat a YouTube i de pagament de subscripció. Si avui ja podem ser Premium a YouTube o pagar per YouTube Music, per què no podrem fer-ho pels pòdcasts?