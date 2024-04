Gmail compleix 20 anys de vida, i així va revolucionar Internet

Avui més de 1.500 milions de persones d’arreu del món utilitzen Gmail, el servei de correu electrònic de Google que va trencar amb l’statu quo dels serveis de correu que regnaven en aquella època: Yahoo i Hotmail. Ho va fer introduint diversos conceptes disruptius, com l’ampli espai d’emmagatzematge gratuït, que era d’1 GB de capacitat –els competidors oferien uns pocs megabytes–. Molta generositat que el convertiria en el gegant de les primeres dues dècades de segle. El principi d’una sèrie de funcions que canviarien la forma com gestionem les nostres comunicacions digitals.

Innovacions destacades: Des del seu llançament, Gmail ha estat a l’avantguarda de la innovació, tant que ningú en vint anys li ha pogut fer ombra (només Outlook li ha esgarrapat algunes dècimes). L’aparició de l’etiquetatge en lloc de carpetes, l’ús d’algoritmes intel·ligents per organitzar el correu, la integració amb altres serveis de Google com Drive, la lluita contra el correu brossa i la possibilitat de que les empreses utilitzin la seva suite professional han sigut funcions que han convertit Gmail en una eina indispensable per a milions de persones i empreses arreu del món.

Amb l’auge dels dispositius mòbils, Gmail va evolucionar per oferir una experiència coherent en tots els dispositius, des de l’escriptori fins al telèfon. Darrerament ha incorporant respostes intel·ligents basades en aprenentatge automàtic, facilitant la resposta ràpida als missatges mentre es desplaça.

Privadesa i seguretat: En aquests dos temes, vigents i actuals en el món digital, Gmail ha demostrat un compromís continu amb la protecció de les dades dels seus usuaris, oferint encriptació automàtica i funcions avançades com ara alertes de seguretat en cas de possibles intents d’intrusió o suplantació d’identitat.

Com serà el futur? Gmail no té rival, però necessita evolucionar en un moment en que la IA està damunt de la taula. A banda, li cal un rentat de cara urgent, potser més simple i minimalista, eliminant tot allò que no utilitzem. Una de les grans incògnites amb les quals ha de treballar Google és la del futur del correu electrònic com a mitjà de comunicació, cada vegada menys utilitzat per les noves generacions.