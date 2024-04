Nova aplicació de Talkual, en contra del malbaratament alimentari

detail.info.publicated REDACCIÓ XXII detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A principis de l’any 2020 dos joves emprenedors de Bellpuig, Marc Ibós i Oriol Aldomà, van fundar Talkual Foods, una startup que té l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari per raons estètiques i conscienciar als consumidors que descartar productes del camp perquè no entren per la vista és un problema mundial en un context de crisi climàtica. I és que al camp ni totes les pomes ni tots els enciams són de la mateixa mida.

Hi ha una part important de la producció –entre un 30 i un 40% segons dades de l’OCU– que s’acaba descartant. Són les fruites i verdures imperfectes, el mal anomenat menjar lleig que no té cabuda a les grans superfícies, ja sigui per calibres o per taques a la pell i que fan que “no entrin per la vista”. Malgrat això, els productes són igualment bons i per tant és poden consumir perfectament i sense cap problema.

Amb quatre anys al mercat –i havent nascut en plena pandèmia–, Talkual ja té 6.000 subscriptors a tot l’Estat i unes vendes de prop de 3 milions d’euros, que esperen gairebé duplicar aquest 2024.

Ara, i gràcies a la col·laboració amb Reskyt, Talkual també ofereix tots els seus productes i serveis a través de l’aplicació mòbil per Android i iOS. Així, els clients no només tenen accés a tot el seu univers privat amb Talkual, sinó que també hi poden fer comandes, fer-ne el seguiment complert, comprar i subscriure’s als diferents formats de Talkual i seguir les recomanacions alimentaries i nutricionals per a cada temporada a través del blog que elabora l’equip de Talkual.

A més a més, cada cop que hi ha alguna novetat important els clients reben una notificació emergent. Ah, i podràs descobrir l’agricultor del mes!