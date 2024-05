Què són els processadors NPU, el xip que incorporen els nous Copilot+PC de Windows i Microsoft?

Microsoft ha sorprès gratament aquesta setmana en la seva Build, presentant els nous Copilot+PC, una sèrie de dispositius (portàtils i tauletes) que fan un salt de gegant directe a la nova era, dirigida cap a la gestió compartida amb la intel·ligència artificial, i amb un Windows 11 adaptat amb noves funcions i programes.

Microsoft i Windows han buscat aliats. Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung fabricaran, a més de Microsoft, ens dispositius del futur.

I aquí és un entren en joc els NPU, els xips processadors capaços de moure tota aquesta intel·ligència. No en va, NPU són les sigles de Neural Processing Unit. Poca cosa més afegir. Fins ara coneixíem les CPU o les GPU. Ara hi hem d'afegir les NPU.

En els cas dels processadors NPU que en tots aquests dispositius portaran els d'Snapdragon Elite i Snapdragon Plus, tenen un rendiment mai vist fins ara, de fins a 45 TOPS, és a dir, 45 trilions d'operacions per segon.

Però què són les NPU?

En l'era de la intel·ligència artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic, les tecnologies evolucionen ràpidament per a satisfer les necessitats creixents de processament de dades. Entre aquestes tecnologies emergents destaca el xip NPU, sigles en anglès de Neural Processing Unit (Unitat de Processament Neural), que ha revolucionat la manera com es gestionen i processen els algorismes de IA.

Un xip NPU és un tipus de processador dissenyat específicament per accelerar les tasques de computació relacionades amb les xarxes neuronals artificials. Aquestes xarxes són fonamentals per a moltes aplicacions d’IA, incloent-hi el reconeixement d'imatges i veu, el processament del llenguatge natural i l'automatització de processos.

Tot i que els CPU (Unitats Centrals de Processament) i GPU (Unitats de Processament Gràfic) també poden gestionar tasques d'IA, no estan optimitzats per a aquestes operacions de la mateixa manera que els NPU. Els CPU són versàtils però no especialment eficients en tasques d'IA, mentre que els GPU, tot i ser més efectius gràcies a la seva capacitat per processar grans quantitats de dades en paral·lel, encara no igualen l'eficiència específica dels NPU.

Els NPU estan dissenyats per a executar operacions de matriu i vector, fonamentals per a les xarxes neuronals, amb una gran velocitat i eficiència energètica. A més, aquests xips poden gestionar múltiples operacions simultànies, reduint significativament el temps de processament necessari per a les tasques d'IA.

Avantatges dels NPU

Els NPU ofereixen nombrosos avantatges en comparació amb altres processadors. Primerament, la seva arquitectura específica permet una major eficiència energètica, cosa que és crucial en dispositius mòbils on la durada de la bateria és una prioritat. A més, la seva capacitat per processar dades en paral·lel i a alta velocitat permet millorar el rendiment de les aplicacions d'IA, reduint el temps de resposta i millorant l'experiència de l'usuari.

Un altre avantatge destacable és la seva capacitat per gestionar grans volums de dades en temps real, fet que els fa ideals per a aplicacions com els vehicles autònoms, la vigilància de seguretat, i la domòtica intel·ligent, on la rapidesa i precisió del processament de dades són crucials.

Aplicacions i Futur

Els NPU s'estan integrant cada vegada més en una varietat de dispositius, des de telèfons intel·ligents fins a centres de dades. En els telèfons mòbils, permeten millores en funcions com la fotografia computacional, assistents virtuals més intel·ligents i traducció en temps real. En els centres de dades, milloren l'eficiència dels serveis basats en núvol, com ara la personalització de continguts i l'anàlisi predictiva.

En resum, els xips NPU representen una evolució significativa en el camp del processament d'IA, oferint una major eficiència i rendiment per a una àmplia gamma d'aplicacions. Amb el creixement continu de la demanda de solucions d'IA, els NPU es perfilen com una peça clau en el desenvolupament tecnològic futur.