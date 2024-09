Kit Consulting, consultoria per a totes les pimes

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquests nous ajuts s’anomenen Kit Consulting i van dirigits a pimes amb domicili fiscal a Espanya, que poden disposar de fins a 24.000 € per a serveis de consultoria. Per aclarir què s’entén com a consultoria tecnològica, David Rojas, Responsable de projectes a Esofitec, explica: “Realitzar una consultoria tecnològica és assessorar sobre com fer servir les tecnologies per aconseguir objectius empresarials, analitzant diferents àrees de l’empresa.”

Els ajuts del Kit Consulting estan pensats per a empreses d’entre 10 i menys de 250 treballadors. A Esofitec, com a Assessor Digital Adherit, expliquen que moltes empreses es troben en la necessitat de conèixer el seu estat en temes de seguretat digital i saber què poden fer per millorar-la, amb la qual cosa el Kit Consulting és una eina molt adient i oportuna per aprofitar aquest servei. El mateix passa amb empreses que volen abordar l’anàlisi de dades i muntar un Business Intelligence a mida; en aquest cas, la consultoria és indispensable i el Kit Consulting suposa un bon al·licient.

Una altra àrea que idealment inicia la seva transformació digital amb una consultoria prèvia és la de recursos humans, on és important conèixer les necessitats de l’empresa, els condicionaments específics per sector i tota la normativa que afecta per prioritzar àrees de millora, digitalitzar processos per optimitzar la feina i, fins i tot, determinar si és necessari externalitzar tasques o es poden assumir internament.

En tot cas, la consultoria serveix per conèixer l’estat actual, auditar les eines que s’estan utilitzant i proposar un camí amb solucions, fases i punts de control per poder fer-ne una implantació controlada i un seguiment posterior. El consultor tecnològic aporta la seva expertesa per identificar quines solucions són les més oportunes, com aconseguir objectius i corbes d’aprenentatge i econòmiques.

Qui pot sol·licitar-ho? Pimes d’entre 10 i menys de 250 treballadors amb domicili fiscal a Espanya, inscrites a l’AEAT o el cens floral. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no estiguin sotmeses a cap prohibició per ser beneficiàries de subvencions o ajuts. No poden ser destinatàries UTE, empreses públiques, entitats sense personalitat jurídica o Assessors Digitals Adherits.

Quins tipus d’ajuts hi ha? Existeixen tres tipus d’ajuts segons la classificació següent:

Empreses d’entre 10 i més de 50 treballadors: fins a 12.000 €

Empreses d’entre 50 i més de 100 treballadors: fins a 18.000 €

Empreses d’entre 100 i menys de 250 treballadors: fins a 24.000 €

Els ajuts es concedeixen per ordre de sol·licitud i només la pot realitzar el beneficiari (o el seu apoderat) per mitjans telemàtics al web d’Acelera Pyme.

Quina diferència hi ha entre el Kit Digital i el Kit Consulting? Les subvencions del Kit Digital es donen a les pimes per l’adquisició, formació i implantació de solucions tecnològiques: software, eines o serveis, com per exemple un software de facturació, un programa de nòmines o serveis com la implantació d’un canal de denúncies o la creació d’un ecommerce. El programa Kit Consulting serveix perquè les pimes puguin contractar serveis d’assessorament i consultoria sobre transformació digital, però no es poden fer servir per finançar les eines o la formació sobre aquestes. Kit Consulting i Kit Digital poden ser complementàries i no són excloents l’una de l’altra.