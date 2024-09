Kyriba i IFR Group: una aliança estratègica que revoluciona la gestió financera a Espanya

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Kyriba, la plataforma global líder en gestió de liquiditat, ha anunciat una nova associació amb IFR Group, l'empresa lleidatana especialitzada en consultoria tecnològica i solucions de gestió empresarial basades en Microsoft Dynamics 365 AI. Aquesta col·laboració permetrà als clients d'IFR Group accedir a les avançades funcionalitats de gestió financera de Kyriba, tot integrat en una única interfície d'usuari.

La solució totalment integrada de Kyriba, combinada amb l'àmplia experiència d'IFR Group en el mercat espanyol i els productes Microsoft Dynamics, proporcionarà als clients avantatges competitius significatius. Aquests inclouen una millor previsió de fluxos d'efectiu, una gestió optimitzada de la liquiditat, robustes mesures de control contra el frau i una major optimització del capital circulant. En definitiva, aquest enfocament integral garantirà una gestió financera més eficient, segura i estratègica.

Carles Buil, CEO d'IFR Group, ha destacat: "Hem decidit treballar amb Kyriba perquè la seva tecnologia destaca en el mercat. La capacitat única de Kyriba per desbloquejar el flux d'efectiu i proporcionar informació basada en dades als directors financers, combinada amb la nostra profunda comprensió del mercat espanyol i els productes de Microsoft Dynamics, es complementa perfectament i ens donarà un punt de vista únic en el competitiu panorama actual."

Per la seva banda, Bruno Ferreira, Chief Revenue Officer de Kyriba, ha afirmat: "Aquesta associació obre un gran ventall d'oportunitats per a Kyriba amb nous clients i distribuïdors. Kyriba té l'ecosistema de pàrtners més gran de la indústria i estem entusiasmats de continuar expandint la nostra presència a Espanya. L'acord ajudarà a establir un nou estàndard per a solucions financeres integrades i reforça el lideratge de Kyriba."

Gràcies a l'àmplia base de clients d'IFR Group i la capacitat de Kyriba per gestionar grans volums de dades financeres, aquesta col·laboració representa una oportunitat significativa de creixement i eficiència en el mercat espanyol. Les empreses podran optimitzar les seves operacions financeres i obtenir una major visibilitat en la gestió de la seva liquiditat, dos aspectes clau per a l'èxit empresarial en l'entorn actual.

La integració de les solucions de Kyriba amb les plataformes de Microsoft Dynamics oferirà als clients una visió completa i en temps real de les seves finances, permetent una presa de decisions més informada i àgil. A més, la consolidació de dades financeres en un únic sistema facilitarà el compliment normatiu i la generació d'informes, estalviant temps i recursos valuosos.

Amb aquesta aliança estratègica, Kyriba i IFR Group es posicionen com a líders en la transformació digital de la gestió financera a Espanya. La combinació de tecnologia puntera, experiència en el mercat local i un enfocament centrat en el client, permetrà a les empreses espanyoles assolir nous nivells d'eficiència, seguretat i rendibilitat en les seves operacions financeres.

Sens dubte, aquesta col·laboració marca un abans i un després en el panorama de les solucions financeres a Espanya, establint un nou estàndard d'excel·lència i innovació. Les empreses que adoptin aquesta solució integral estaran més ben preparades per afrontar els reptes del futur i aprofitar les oportunitats de creixement en un entorn cada vegada més competitiu i dinàmic.