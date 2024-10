Universal Smart Cooling: revolució en la refrigeració electrònica des de la Universitat de Lleida

Universal Smart Cooling, sorgida de la investigació acadèmica, està marcant una diferència significativa en l’eficiència energètica dels centres de dades. En una entrevista amb dos dels seus representants, Jérôme Barrau, Chief Technical Officer (CTO), i Montse Vilarrubí, Directora d’Operacions, desentranyem el viatge des del laboratori universitari fins al mercat global.

Un inici acadèmic

Jérôme Barrau, professor en la UdL i CTO de UniScool, explica que la idea de l’empresa va sorgir d’una investigació sobre la concentració solar. Aquesta tecnologia, inicialment desenvolupada per a un propòsit diferent, es va aplicar posteriorment a sistemes electrònics, específicament en la refrigeració de components. El camí cap a la creació de l'spin-off va començar amb projectes de transferència de coneixement i participació en iniciatives com el projecte Collider de la Fundación Mobile World Congress, on el projecte es va erigir entre els millors dentre 130 participants. "Passar d’una idea científica a crear un spin-off ha estat una gran satisfacció, encara que no era el nostre objectiu inicial", afirma Barrau.

De la universitat al món empresarial

Montse Vilarrubí, Directora d’Operacions i també investigadora postdoctoral en la UdL, detalla que UniScool compta amb vuit empleats, cinc dels quals estan a temps complet. L’empresa va ser cofundada per quatre persones: Jérôme Barrau, Montse Vilarubí, Ramón Jiménez, que exerceix de CEO), i Luc Fréchette, professor a la Universitat de Sherbrooke al Canadà. "Som una spin-off conjunta entre la Universitat de Lleida i la Universitat de Sherbrooke, on cada una té una participació del 5%", explica Vilarrubí, destacant la col·laboració internacional que ha estat fonamental per al desenvolupament d'UniScool.

Innovació en refrigeració electrònica

La missió d'UniScool és revolucionar la refrigeració de components electrònics mitjançant una tecnologia de refrigeració líquida altament eficient. Aquesta tecnologia és crucial en centres de dades, que actualment representen entre el 4% i el 5% del consum elèctric mundial, i on la refrigeració constitueix aproximadament el 50% d’aquest consum. Barrau assenyala que la solució UniScool pot reduir fins un 70% del consum energètic de refrigeració. La innovació de UniScool rau en l’ús de components autoadaptatius que modifiquen la seua forma segons la temperatura, millorant l’extracció de calor i reduint el consum energètic. "El nostre sistema utilitza aletes o vàlvules que canvien la seua forma en funció de la temperatura sense necessitat de motors ni sensors", explica Vilarrubí.

Finançament

El finançament inicial de UniScool va provenir de diverses fonts, incloent una inversió de 50.000 euros del Collider, 100.000 de l’Empresa Emergent Capital, entre altres ajuts públics i europeus, com l'ajuda pública Neotech, dotada en 250.000€ o la Women TechEU, de 75.000€ i de la Unió Europea. L’empresa també ha estat reconeguda amb premis, com el de la Fundación Caja Ingenieros, del Campus Iberus i del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, entre d’altres. L’ajuda europea és EIC Accelerator.

Impacte i projeccions

UniScool ja està col·laborant amb empreses com Sanitas per implementar la seua tecnologia en instal·lacions reals, validant la seua efectivitat en entorns industrials. A més, l’empresa manté un enfocament en la formació contínua i la col·laboració internacional, elements clau per al seu creixement i èxit.

Plaques de xips amb el sistema UniScool

Jérôme Barrau i Montse Vilarrubí Universal Smart Cooling

Universal Smart Cooling serveix per refrigerar xips, components essencials per als grans servidors. És així?

L’electrònica s’escalfa molt, especialment en centres de dades on es processa informació massiva, com a intel·ligència artificial, realitat virtual, cloud computing, i Big Data. Actualment, aquests centres utilitzen aire condicionat, que és molt ineficient i consumeix molta energia. La nostra solució és més eficient i utilitza refrigeració líquida per reduir el consum energètic.

Està quantificat, tot això?

Els centres de dades representen entre un 4% i un 5% del consum elèctric mundial, i aproximadament el 50% d’aquest consum prové de la refrigeració. Amb la nostra tecnologia, podem reduir fins un 70% del consum de refrigeració. Aquesta idea va sorgir en l’àmbit acadèmic el 2011 i l’hem desenvolupat a través de diversos projectes.

Em xoca allò que no pugui publicar-se abans res referent a la investigació...

És tot secret. Per poder patentar havíem de mantenir el secret.

En quin moment decidiu no difondre res? Quan veieu el potencial i decidiu que pot convertir-se en una spin off?

És complicat. Crec que hi ha hagut un canvi de mentalitat en els últims anys. La universitat té cada vegada més interès a generar coneixement aplicable. En el grup d’investigació sempre hem pensat a patentar qualsevol cosa nou, que hem de dir que és un procés llarg i difícil, i quan te'l donen ja pots començar a difondre. Com a investigadors volem fer ciència oberta, però la nostra motivació és que l’investigat tingui impacte en la societat. I la manera d’aconseguir-ho és fer-ho assequible, és a dir, crear una empresa.

Creieu que la universitat del futur s’enfocarà més en spin-offs que a fer xarxa científica?

La comunitat científica és necessària perquè ningú desenvolupa alguna cosa al 100% sol. Per exemple, la nostra solució, una vegada patentada, la provem en un projecte europeu amb molts socis, incloent STMicroelectronics, el fabricant de xips més important a Europa. És necessari obtenir resultats i confiança per generar un spin-off. Penso que són coses complementàries. La universitat també ha de generar impacte econòmic i social, transferint coneixements.

Tornem a UniScool. Imagino una nau a Islàndia plena d’ordinadors, donant servei al núvol. Tubs d’aigua per tot arreu. On és la vostra patent? On es veu la vostra innovació?

La majoria utilitza sistemes de refrigeració amb ventiladors i dissipadors de calor, que són ineficients perquè l’energia que s’ha d’extreure dels elements electrònics és cada vegada major. L’aire no és suficient. Per això, s’han desenvolupat solucions amb refrigeració líquida, capaces d’extreure més calor i mantenir la temperatura del xip. Però aquests sistemes utilitzen microcanals, una geometria fixa. La calor en un xip varia, per la qual cosa tampoc no són eficients.

El nostre sistema utilitza components autoadaptatius, que serien com aletes o vàlvules, que canvien la seua forma en funció de la temperatura. Això incrementa la capacitat d’extracció de calor localment. No utilitzem motors ni sensors, les aletes es mouen soles. Així reduïm la potència de la bomba i uniformitzem la temperatura, el que disminueix el consum del sistema de refrigeració i millora el rendiment dels xips.

De forma mecànica o orgànica?

Mecànica, però autoadaptativa. No hi ha ni motor ni sensor. Les aletes es mouen en funció de la temperatura. Això redueix la potència de la bomba, ja que només refrigerem quan i on és necessari, la qual cosa redueix el consum del sistema de refrigeració.

Quina mida tenen aquestes aletes?

Treballem en dos escales: meso i micro. En meso, les aletes són de 4 mm de llarg i 2 mm d’ample, per a aplicacions sense gran extracció de calor. En micro, es fabriquen en sala blanca i són de 100 a 200 micres de llarg i 10 micres d’ample.