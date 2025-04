Esofitec llança al mercat s360 Proyectos i s360 SAT

Publicat per Redacció Vint-i-dos Creat: Actualitzat:

La consultora tecnològica Esofitec ha presentat al mercat les seves noves solucions s360 Proyectos i s360 SAT, dissenyades per reduir la complexitat en la gestió empresarial. Aquestes eines, desenvolupades a partir de les necessitats reals dels clients, ofereixen una alternativa àgil i intuïtiva davant d’altres sistemes que requereixen un gran esforç d’implementació.

L’empresa lleidatana, fundada l’any 1992, va decidir crear aquestes solucions després de rebre nombroses peticions de clients que consideraven massa complexes les opcions existents al mercat. El procés de desenvolupament va partir d’una optimització de les solucions ja disponibles, establint un pla de màxims i una estructura bàsica inicial. Des d’aleshores, s’ha anat prioritzant el desenvolupament segons les sol·licituds dels usuaris, resultant en eines que s’adapten perfectament a diversos entorns laborals.

Solucions adaptades a diferents perfils d’usuari. Els clients que ja utilitzen aquestes eines inclouen autònoms que gestionen parts de treball principalment des del mòbil, empreses amb processos més complexos que administren maquinària i personal, i companyies que treballen amb la figura del Project Manager per coordinar diversos tipus de projectes. Un dels punts forts d’aquestes solucions és la seva capacitat per simplificar els passos en la gestió, implementar i mantenir mètodes de treball, i revisar resultats immediatament per realitzar les correccions necessàries. A més, les versions permeten completar el circuit de facturació adaptat a la Llei Antifrau, ja que s’integren amb els programes de facturació de Wolters Kluwer i disposen d’API per connectar-se amb altres programaris.

Evolució constant. Els desenvolupadors d’Esofitec segueixen evolucionant les solucions, cercant constantment millores i funcionalitats. Avui exploren l’ús de la intel·ligència artificial per facilitar i optimitzar els processos de planificació i organització empresarial. Esofitec, que actualment és Partner Premium de Wolters Kluwer, ofereix un ampli ventall de serveis complementaris a la implantació dels programes informàtics que comercialitza. La seva àrea d’influència principal es troba a Catalunya i Aragó, on proporciona solucions òptimes a empreses.