Eurecat inicia nova etapa per consolidar el lideratge tecnològic

El Patronat d'Eurecat ha aprovat el seu nou Pla estratègic 2025-2027, que inaugura una etapa renovada pel centre tecnològic català amb l'objectiu de consolidar el seu paper com a líder en solucions tecnològiques transformadores. Aquest nou full de ruta coincideix amb el desè aniversari de l'entitat i reforça el seu compromís d'impulsar innovacions que millorin tant la competitivitat empresarial com el benestar ciutadà.

"En el món actual la competitivitat dels territoris està lligada a la innovació i, alhora, la innovació ha d'estar compromesa amb el benestar i la prosperitat social", ha assenyalat Xavier López, director general d'Eurecat. El nou pla estableix un enfocament basat en quatre grans reptes globals: la salut i el benestar al llarg de la vida, l'autonomia industrial i la sobirania tecnològica, la qualitat ambiental i la resiliència climàtica, i la nova era digital.

Segons López, "aquests són reptes que, per la seva complexitat, persistència, projecció i impacte, requereixen aproximacions creatives, multidisciplinàries, sistèmiques i de convergència tecnològica". El director general ha destacat també que la fortalesa d'Eurecat rau precisament en aquesta capacitat multidisciplinària: "En els últims 10 anys hem après a generar valor tecnològic diferencial de la col·laboració i treball conjunt entre equips interns i externs experts en diferents àmbits de coneixement tecnològic".

Aposta pel creixement i el talent

Les previsions del pla estratègic apunten a un creixement significatiu pels propers anys. Eurecat espera assolir els 100 milions d'euros d'ingressos el 2027, amb una plantilla que superarà les 1.100 persones. A més, el centre preveu invertir 24 milions d'euros en infraestructures tecnològiques capdavanteres durant els tres anys de vigència del pla.

Daniel Altimiras, president d'Eurecat, ha subratllat que "com a centre tecnològic sense finalitat de lucre, quan parlem d'ingressos i inversions a Eurecat parlem de diners que es dediquen a la generació de coneixement i tecnologies noves que es transfereixen al teixit productiu". Pel que fa al talent, Altimiras ha remarcat que "Eurecat és una comunitat diversa, compromesa i generosa, amb talent d'altíssima qualificació" i que el talent jugarà "un rol encara més central en aquesta nova etapa".

Aliat estratègic per a les empreses

El nou Pla estratègic reafirma el compromís d'Eurecat amb les empreses de totes les dimensions. "A les empreses que exploren solucions incrementals, per raons reguladores o de productivitat, podem ajudar-les a assolir els seus objectius immediats i potser inspirar-les per continuar la senda innovadora", ha explicat Xavier López. El director general ha afegit que "per a les empreses amb maduresa i trajectòria innovadora, i també per a les administracions, volem ser més que un proveïdor tecnològic. Som un aliat estratègic per ajudar-les a dissenyar les seves agendes d'innovació a llarg termini i acompanyar-les durant la implementació".

Actualment, Eurecat compta amb més de 800 professionals i va superar els 69 milions d'euros d'ingressos el 2024. El centre participa en més de 200 grans projectes consorciats d'R+D+I nacionals i internacionals, ha desenvolupat més de 230 patents i ha impulsat 10 spin-off. La seva presència territorial abasta onze seus a Catalunya (Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca), a més de tenir presència a Màlaga, Madrid i Xile.