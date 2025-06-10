Tecnologia per transformar el futur de Lleida
Gabriel Anzaldi és gerent d’Eurecat Lleida i director d’Ecosistemes d’Eurecat
Quan es parla d'innovació tecnològica a Catalunya, és inevitable pensar en Eurecat, el principal centre tecnològic del país i un dels referents a Europa. Eurecat no sols innova, sinó que desenvolupa i desplega tecnologia que transforma sectors industrials complets. I encara que la seva presència és global, és en els seus centres territorials, com el de Lleida, on el seu impacte es fa més palpable, actuant com un veritable motor de transformació econòmica i social.
Lleida va ser la primera seu d’Eurecat que va desplegar una estratègia de transversalitat tecnològica pròxima al territori, integrant tecnologies avançades amb les necessitats específiques del sector tecnològic, agroalimentari i mediambiental, pilars de l'economia lleidatana. Des d'aquí, Eurecat Lleida ha demostrat que és possible innovar amb un gran valor estratègic, connectant ciència, tecnologia i talent per a transformar economies locals i projectar-les globalment. En el seu Pla estratègic 2025-2027, Eurecat marca les línies que consolidaran aquesta visió i identifica oportunitats que portaran el centre tecnològic a noves cotes de lideratge a nivell local, estatal i internacional.
En el seu nou Pla estratègic, des de la seva seu a Lleida, Eurecat es posiciona per a enfrontar els grans reptes del territori dels pròxims anys: les dades i la intel·ligència artificial avançada, la robòtica agrària autònoma i cognitiva, la biologia sintètica, la descarbonització i la biotecnologia, entre altres. Tots ells abordats des d'un punt de vista estrictament aplicat a la indústria de Lleida, contribuint a la sobirania tecnològica del territori i promovent la sostenibilitat, l'alimentació i la salut del futur. És una història d'innovació aplicada, d'aliances estratègiques i de compromís amb el territori.
Objectius estratègics i metes
En aquesta nova etapa, Eurecat busca consolidar el seu lideratge tecnològic i enfortir el seu impacte territorial. Per a 2027, s'ha fixat com a metes aconseguir 100 milions d'euros en ingressos anuals, superar els 1.100 professionals i destinar 24 milions d'euros a noves instal·lacions i laboratoris. Per a complir amb aquest creixement, es replanteja com pot servir millor a les empreses, a l'economia, a les administracions i, en definitiva, a la societat i al planeta, per a construir un futur més pròsper.
En aquest sentit, el nou Pla estratègic d’Eurecat a tres anys estableix missions tecnològiques alineades amb quatre reptes globals que requereixen solucions tecnològiques transformadores a llarg termini: la salut i el benestar al llarg de la vida, l'autonomia industrial i la sobirania tecnològica, la qualitat ambiental i la resiliència climàtica, i la nova era digital. A més, s'enfocarà a reforçar el seu impacte territorial promovent la innovació col·laborativa a tot Catalunya, amb especial atenció a Lleida per a liderar projectes que impulsin la bioeconomia, la sostenibilitat rural i la digitalització industrial.
Finalment, el Pla estratègic aposta per posicionar a Catalunya com a referent tecnològic a Europa, ampliant la seva participació en pols tecnològics internacionals i enfortint aliances globals, amb Lleida com a node clau per a projectes que combinin tecnologies avançades, innovació aplicada i desenvolupament territorial.
Aquests objectius reflecteixen una visió integral que busca principalment l'enfortiment d'ecosistemes tecnològics locals que redundin en creixement econòmic, assegurant que els beneficis de la innovació es distribueixin de manera equitativa i sostenible en tot el territori.
Noves línies de recerca i innovació
En aquest sentit, el Pla estratègic 2025-2027 d’Eurecat aposta per noves línies de recerca que abordin els grans desafiaments globals amb aplicacions pràctiques adaptades a les necessitats de cada territori. Això inclou reforçar l'aplicació de tecnologies avançades com la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades per a optimitzar processos industrials, millorar la presa de decisions i anticipar comportaments del mercat de manera segura i explicable, garantint transparència i confiança en els resultats.
A Lleida, això es tradueix en solucions per a l'agricultura de precisió, sistemes intel·ligents de gestió de l'aigua i models predictius per a millorar l'eficiència agrícola. També s'exploraran amb major intensitat aplicacions de tecnologies quàntiques per a optimitzar processos complexos en l'agricultura, com la simulació molecular per a millorar la resistència de cultius, l'anàlisi predictiva de rendiment i la gestió avançada de recursos hídrics, reforçant així la competitivitat del sector agrícola local.
La biotecnologia i la biologia sintètica també jugaran un paper fonamental, amb aplicacions en la indústria alimentària, la salut i la sostenibilitat. Un altre eix clau és la robòtica autònoma i cognitiva per a automatitzar processos industrials i agrícoles, incloent-hi sistemes avançats per al cultiu, collita i ús d'aliments, potenciant l'eficiència del sector agroalimentari local.
Finalment, la descarbonització i les energies netes continuaran sent prioritats estratègiques per a Eurecat, amb tecnologies dissenyades per a reduir emissions i millorar l'eficiència energètica que, a Lleida, redundarà en esforços per a descarbonitzar la producció agrícola i millorar la sostenibilitat del territori, promovent pràctiques més netes i eficients buscant sinergies entre les estratègies de descarbonització i bioeconomia de Catalunya.
Una nova visió promotora de talent
El pla estratègic és una aposta decidida per contribuir a redefinir l'impacte tecnològic d’Eurecat a Catalunya, reforçant el seu lideratge com a motor de transformació industrial. Així, aquest pla busca consolidar un model d'innovació integral que combina recerca aplicada, infraestructures específiques i escalabilitat tecnològica industrial amb un impacte tangible en els territoris.
A Lleida, això implica transformar sectors tradicionals, integrant tecnologies avançades per a crear nous models de producció més sostenibles, eficients i resilients, per a reforçar la competitivitat del teixit industrial local, i contribuir a la sobirania tecnològica i a la creació de llocs de treball qualificats que retenen i atreuen talent al territori. A més, Eurecat continuarà prioritzant la formació especialitzada i personalitzada, de manera complementària i coordinada amb altres agents formadors, assegurant que el talent local desenvolupi habilitats tecnològiques avançades i estigui preparat per a liderar els reptes del futur.
Projectant el futur tecnològic del territori
Mirant cap al futur, Eurecat es projecta com un referent europeu en innovació aplicada, capaç de liderar ecosistemes tecnològics complexos i atreure projectes de gran escala que enforteixin tant l'economia regional com l'ecosistema d'innovació global. Aquesta visió reflecteix un compromís clar amb el creixement econòmic sostenible, la creació de valor compartit i la integració tecnològica, assegurant que els beneficis de la innovació es distribueixin de manera equitativa i transformadora a tot Catalunya.
El Pla Estratègic 2025-2027 d’Eurecat representa, per tant, una visió ambiciosa i transformadora per reforçar el rol del centre com a agent clau per al creixement i la prosperitat de Catalunya. És un model que combina tecnologia, talent i territori per a crear un impacte econòmic i social profund i sostenible. Aquesta visió no sols projecta a Eurecat com un líder tecnològic europeu, sinó que també reforça el seu paper com a motor de canvi per a economies locals com la de Lleida, assegurant que els beneficis de la innovació s'estenguin a tota la societat. Eurecat continua construint el futur, impulsant la innovació i connectant tecnologia i territori per a transformar l'economia i la societat.