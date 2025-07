App de fidelització: clau per a ecommerce i retenció de clients

Publicat per Redacció Vint-i-dos Creat: Actualitzat:

Les apps de fidelització per a ecommerce s’han convertit en eines essencials per connectar amb els usuaris, oferint beneficis tangibles i experiències personalitzades. El dispositiu mòbil és avui el centre de la relació amb el client, facilitant una experiència omnicanal mitjançant una sola plataforma. Una app amb targeta de fidelització ja no és una opció, sinó una resposta directa a la demanda dels consumidors actuals, que busquen avantatges reals. Aquest sistema permet acumular i bescanviar punts en compres físiques i digitals, fomentant la recurrència i permetent una gestió individualitzada. Segons Salesforce, el 66 % dels clients esperen que les marques entenguin les seves necessitats.

Connectar amb els clients mitjançant personalització i gamificació

Gamificació

Els programes tradicionals evolucionen cap a models gamificats, que ofereixen reptes, insígnies, rànquings i recompenses sorpresa per augmentar la participació. Aquest enfocament és especialment eficaç entre el públic jove, fomentant la fidelització i l’ús recurrent de l’app.

Omnicanalitat i captació via app

La integració d’un programa de fidelització exclusiu via app facilita l’acumulació de punts a qualsevol canal (físic, web, mòbil) i fa imprescindible la descàrrega. Això afavoreix la formació d’una comunitat lleial disponible a qualsevol hora. La comunicació directa, a través de notificacions push, permet informar d’ofertes personalitzades, punts a punt de caducar o desafiaments setmanals, convertint el mòbil en un canal altament eficient. S’ha observat que les notificacions push poden augmentar la taxa de retenció fins al 93 % en els primers 90 dies.

Dades rellevants: impacte sobre vendes i comportament

Els clients dins d’un programa de fidelització gasten un 67 % més que els nous

El 79 % dels consumidors repeteixen compra en marques amb programes atractius

Marques amb gamificació registren fins a un 47 % més de vendes

Aquestes xifres posen de manifest el lideratge de l’app com a canal de fidelització digital per a ecommerce. Les empreses interessades poden sol·licitar casos pràctics a Reskyt – The Appselling Company .

Orientacions per a equips tècnics

Desenvolupament híbrid amb accés exclusius: Solucions web per agilitzar el llançament i restricció de funcions de fidelització només a l’app per impulsar descàrregues. Centralització de la gestió de punts: Unificar el backoffice o CMS de l’ecommerce per a tots els canals i garantir la interoperabilitat entre botiga online, app i TPV físic. Personalització i segmentació: Analitzar dades d’ús per oferir recompenses rellevants i optimitzar campanyes push segons horaris i preferències