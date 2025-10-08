REPORTATGE
Fum, fum, fum: un repàs als principals venedors de fum de l'era d'Internet i les xarxes socials
Els joves de casa us han demanat recentment que els augmenteu la paga perquè tenen un negoci entre mans que és segur? Us ha obert a Instagram un amic que fa dies que no veieu preguntant-vos si no esteu cansats de treballar i que ara teniu l’oportunitat de ser els vostres propis caps? O heu vist recentment una persona que us diu que us pot canviar la vida i que podreu ser milionaris treballant mitja hora al dia viatjant per tot el món? Si us ha passat alguna cosa d’aquestes, sigueu benvinguts als món dels venedors de fum.
O –suposadament– estafadors. Diguem-ne com vulguem. Avui el capítol central de Vint-i-dos tracta d’això, de tots aquells que, aprofitant la discreció, l’anonimat i la poca regulació al voltant d’Internet, han fet un pas endavant pel que fa a les seves intencions de guanyar diners a costa, esclar, dels altres. Normalment els altres podem pensar que són els més pobres, culturalment parlant, o aquells més exposats a les xarxes en un moment formatiu de la seva vida, però qualsevol de nosaltres podem ser els següents a posar-nos de peus a la galleda.
Guanyar diners ràpidament, tenir cotxes d’alta gamma, vendre productes molt cars comprats a baix cost o portar un alt tren de vida són alguns dels reclams que s’utilitzen per atreure l’atenció d’aquells que acabaran comprant cursos sense contingut, comprant monedes virtuals sense tenir ni idea de com funcionen, o omplint el garatge dels pares de productes de molt mala qualitat esperant vendre’ls més endavant (espòiler: no passa). Així que aprofiteu aquests dies de festes que tindreu els vostres fills, nets i nebots per casa, amorosits i més receptius per la bonhomia de Nadal, i feu-los entrega, de forma dissimulada, d’aquestes quatre pàgines, que recullen totes aquelles –suposades– estafes que s’hauran trobat de cara darrerament.
Què és un venedor de fum?
Aquell que promociona coses de forma exagerada o enganyosa per tal d’impressionar els altres de guanyar-se la seva confiança, però sense cap mena de prova real. És a dir, algú que vol vendre alguna cosa que no compleix amb les expectatives reals. I Internet és una selva abonada per aquests personatges (que curiosament solen ser sempre senyors). Alguns d’aquests venedors de fum tenen relació directa amb conceptes com dropshipping, criptomonedes, NFT, cursos online, acadèmies, formacions i retirs espirituals. N’hi ha per donar i per vendre.
El dropshipping: una realitat amagada
El dropshipping és una modalitat de venda de productes que ha fet furor els darrers anys a Internet i que, malgrat que alguns s’hi han guanyat la vida, un gran percentatge de persones hi ha perdut grans quantitats de diners. El dropshipping és una metodologia en què el dropshipper (intermediari) crea una pàgina de venda de productes de molt baixa qualitat, sovint fabricats a la Xina.
La seva única feina és la de generar tècniques de màrqueting agressiu per tal d’impactar milers de persones, per mirar que comprin. Un cop algú compra, ho fa a través d’aquest dropshipper, que fa d’intermediari entre el comprador i una empresa, normalment xinesa, que ven aquest producte 20, 30 o 50 vegades més barat, i que és l’encarrega da també de fer l’enviament del producte, cosa que pot allargar-ho diverses setmanes.
Els venedors de fum vinculats al món del dropshipping realitzen cursos de formació, on les expectatives solen ser reclams com generar ingressos passius de forma ràpida i fàcil, prometent molts beneficis en poc temps. Aquests cursos solen ser cars, en plataformes digitals amb centenars de persones que busquen les mateixes promeses. Normalment aquests cursos no ofereixen ni trucs ni contingut de qualitat, i acostumen a crear associacions amb productes de molt baixa qualitat, inclús perjudicials per a les persones. Tot sigui per vendre i treure el màxim benefici possible.
Criptomonedes i les comunitats de compra
Ha tingut un dels grans auges dels darrers anys, creixent de forma exponencial en coneixement popular, inversors, i, com no podia ser d’altra manera, estafes. En ser un món extremament complicat d’entendre, i amb un alt percentatge d’usuaris sense cap mena de coneixement, els espavilats oloren sang. I diners. Com en el cas anterior, les promeses tenen a veure amb guanys milionaris en molt poc temps. Els venedors de fum, que normalment ofereixen cursos, formacions i estratègies conjuntes, solen presentar en vídeos gràfics modificats, narrativa emocional, trucs i secrets (que no existeixen) per convèncer els inexperts i futurs inversors per invertir en tal moneda.
Una de les fórmules utilitzades per tals venedors de fum i –suposadament– estafadors és l’anomenat pump and dump, que consisteix a crear grans comunitats en plataformes sense regulació com Telegram per proposar-los que comprin tal o qual criptomoneda en un moment determinat, amb la promesa que aquesta creixerà molt de valor. La seva jugada és que prèviament han comprat de forma massiva aquesta criptomoneda a un preu molt baix. I llavors, quan gràcies a la compra massiva de la resta de la comunitat n’augmenta el preu, els –suposats– estafadors la venen al preu més alt, de manera que guanyen diners gràcies que els altres hi han perdut.
L’únic que hi guanya és l’estafador. A vegades també es fan dir emprenedors. És a dir, es tracta d’inflar artificialment una criptomoneda per tal que hi perdin tots menys ells. El més gros d’aquest cas és que utilitzen gent jove –els anomenats criptobros– per enganxar i enganyar molts dels seus iguals. Aquells 50, 100, o 500 euros dels pares o padrins.
NFTs: Vendre allò que no val res
Pel que fa als NFT, aquella forma de vendre peces d’art digital via blockchain, molts dels venedors de fum han venut contingut NFT que no té cap mena de valor real. Ho venen amb la intenció que algun dia en tindrà, cosa que no té gaire pinta que pugui arribar a passar. La falta de regulació i de transparència, en els dos casos de les criptomonedes i dels NFT, és la boireta de fum necessària per als espavilats que oloren el diner fàcil i l’estafa.
És més, en aquests àmbits es poden veure tàctiques de phishing per a l’obtenció d’informació confidencial dels usuaris, com claus privades, frases de recuperació o comptes de xarxes socials. Ha passat en molts intercanvis de criptomonedes, on pirates informàtics han aconseguit robar els fons monetaris en plataformes mal protegides o directament en carteres falses.
Acadèmies fake i de dubtosa qualitat
Un altre bolet a tenir en compte, quan parlem de venedors de fum i Internet: els cursos de formació, trainings i acadèmies tant exclusives com inexistents. Ho ofereixen a preus elevats, assegurant explicar “secrets” per arribar a l’èxit (que és guanyar diners). Normalment, aquests cursets no tenen contingut substancial i pràctic, deixant els compradors amb poc més que promeses buides. Si això no fos suficient, aquestes formacions, que es fan dir Universitats o Màsters, utilitzen sovint plans de compensació per als seus alumnes, basats a vendre els cursos de l’acadèmia per aconseguir un percentatge important de comissió. Algun va més enllà i utilitza els sistemes Ponzi, és a dir, esquemes piramidals.
Sobre el cas de les criptomonedes i cursos de formació recomano fervorosament veure els reportatges de Carles Tamayo a Youtube vinculats a IM Academy o MundoCrypto.
Gurus de tot tipus i de tots els àmbits
Quan assoleixen un cert estatus els venedors de fum es converteixen en gurus, candidats a –possibles– estafadors i amb gran quantitat de seguidors. I aquí els àmbits no van exclusivament en termes de tecnologia, sinó en qualsevol altre àmbit de la nostra vida. Van des dels cursos per aprendre idiomes als gurus newage que promouen retirs espirituals amb substàncies estranyes, relacionats amb estafes piramidals com per exemple La flor de l’abundància. O els que parlen de la gestió empresarial o de la gestió de les persones. La discussió de la dècada passada sobre si Amway o Herbalife eren estafes piramidals –no respondré la pregunta– s’ha traslladat al món digital, i ara hi ha centenars de suposats gurus al punt de mira de molts especialistes que els assenyalen com a possibles estafadors.
La clau: ser caut
Els venedors de fum utilitzen un neuromàrqueting més que estudiat perquè, repetint paràmetres, números, seqüències de paraules i conceptes, com si fossin hipnotitzadors, la nostra ment tendeixi a la compra en calent. Afanya’t, últimes places, ara és el moment, sigues el teu propi cap ressonen en vermell per enganxar-nos en una trampa mortal en la qual, si no vigilem, tenim molts números de perdre-hi molts diners. Aprenentatge, cautela i una investigació abans de fer cap pas. Recordar que ningú regala duros a quatre pessetes i que, oh sorpresa, els que veiem fent-se fotos amb un Maserati a Instagram en realitat ni tenen ni tindran mai un Maserati.