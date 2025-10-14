Guerra de xarxes socials: de l'ocàs de Google+ a l'auge de Meta i TikTok
Les grans xarxes socials del moment lluiten per copar i copiar tot l'espai de funcionalitats que demanden els usuaris i que troben en altres xarxes socials
Si mai parlem de la història i evolució de les xarxes socials hem de tenir present que una de les principals qüestions és entendre el context en el qual apareixen. És tan important que, una xarxa que avui seria un èxit, com Second Life, no va prosperar pel simple fet d’haver aparegut el 2003, quan ni la tecnologia ni els usuaris ni el món econòmic estaven preparats. Google ho va provar amb la seva pròpia el 2011, massa tard, quan els usuaris érem instal·lats a Facebook. Això era els anys que podríem dir “de descoberta”, en què nosaltres provàvem constantment xarxes, fos perquè era una novetat o per descobrir. Tantes n’hi havia com en tantes ens apuntàvem.
Passat el 2020, i fins ara, podríem dir que formem part un moment de “maduresa” de les xarxes socials, un moment en el qual els que hi ha són les que tiren endavant. I no hi ha gaire espai per cap novetat. Instagram (Meta) i TikTok copen l’ús diari de les xarxes socials dels nostres joves i adolescents, i les altres queden en un espai secundari.
En això té, en part, culpa la guerra flagrant de tecnologies entre xarxes. Fins fa molt poc Instagram no tenia aquests vídeos curts i en vertical, els Reels. Va aparèixer TikTok, que havia copiat una tecnologia prèvia. I Instagram s’hi va haver d’adaptar.
Mentre Twitter triomfava amb els seus missatges curts, Meta també ho volia, i va incloure amb Instagram la seva xarxa social Threads, per mirar de ser un espai de missatges curts i instantanis. Darrerament, els usuaris van implementar l’ús d’una xarxa social molt directa, com és BeReal, amb les seves instantànies al moment. Què ha fet Instagram? Copiar-ho amb el nom de QuickSnap. Tot el que apareix i comença a despuntar, Instagram ho copia.
És una bona estratègia? Podíem dir que sí, però en què s’ha convertit avui Instagram? En una xarxa social en la qual tenim fins a una desena de formats: permanents, temporals, vídeo, fotografia... dels que apareixen al mur dels seguidors als que no. Estem en procés de canvi, però amb una guerra interminable pel control dels usuaris.