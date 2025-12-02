Un gir al món musical
L'aparició de la música generada amb IA i l'enèsim trencament amb la indústria
Fa poc una persona vinculada al món de la música m'explicava com ha anat canviant tota aquesta indústria. I ja no només pel que fa al model de negoci —aquell de vendre discs que es va perdre quan Internet va irrompre-, si no el model de viure i entendre la música. M'explico. Fins avui la humanitat ha entès que un grup de música era, majoritàriament, un o una cantant acompanyats de músics que toquen i demostren una certa saviesa i cultura musical. Fins fa molt poc aquesta música no es podia entendre sense els músics. Perquè sense ells no hi hauria música.
Vint-i-dos
Raida M., la primera artista catalana creada amb Intel·ligència Artificial
Joan Teixidó
Des de fa anys, però, la tècnica ha fet que amb programes informàtics qualsevol persona amb certa noció pugui reproduir fàcilment qualsevol instrument de forma virtual. Com més ha avançat la tècnica, més fàcil s'ha posat per a tothom, fins al punt que, des d'una butaca i amb un ordinador senzill, li podem demanar a aquesta tècnica, que avui li podem dir IA, que ens fabriqui una melodia original, única, i de l'estil que vulguem. I no només això, si no que ara també li podem demanar que canti. Ho fa gairebé com ho faria el mateix Springsteen o la mateixa Lady Gaga. He dit gairebé, però ja sabeu que quan parlem de tècnica, dir gairebé significa dir que queda molt poc per a que ens superin en escreix.
Desapareixerà la música? Vull pensar que sempre hi haurà romàntics com un servidor, que voldrà veure tocar instruments en directe, tot i que cada vegada més cronometrats i menys donats a la improvització. Mentrestant, una nova generació creixerà amb una música que no necessita ni de músics ni de cantants, i que segur que trobarà la forma de saber mostrar-se en directe. La música sempre ha volgut ser contemporània i contestatària, i potser això mateix és del que parlem avui.