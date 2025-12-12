Premi a la plataforma robòtica ROVAG
Desenvolupada amb Eurecat
L’empresa GeoEntec Environment Technologies ha guanyat el premi al “Projecte de l’Any” que atorga el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, per la solució ROVAG, que ha posat en funcionament una plataforma robòtica autònoma per a l’aplicació de tractaments fitosanitaris en cultius com baies i hortalisses, en el desenvolupament de la qual ha comptat amb Eurecat com a principal desenvolupador i integrador tecnològic.
Gràcies a la intel·ligència artificial, ROVAG, que s’ha pogut veure en funcionament a l’Agrobiotech Innovation Forum a Fira de Lleida, també planifica trajectòries segures, evita obstacles, compta fruits i fulles, i detecta plagues o malalties de manera primerenca.