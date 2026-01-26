ControlGun: la “caixa negra” de les pistoles dels policies que avisa quan queda una bala
ControlGun és un dispositiu tecnològic nascut a Lleida que vol transformar la seguretat i l’eficiència en l’ús d’armes de foc, oferint una solució a allò que els experts anomenen “paràlisi operativa”
ControlGun suposa una evolució en l’àmbit de la seguretat armamentística en prevenir el que els experts anomenen “paràlisi operativa”, aquell moment crític en què un agent de policia es queda sense munició en plena intervenció. Aquesta tecnologia, fruit de la col·laboració entre l’instructor policial José Gálvez i l’enginyer lleidatà Pau Gairí, es distingeix pel seu disseny no invasiu que manté tots els sensors i elements electrònics completament separats dels mecanismes de l’arma.
El principi fonamental d’aquesta innovació respon a una necessitat operativa real identificada per Gálvez després d’anys d’experiència formativa: sota situacions d’estrès extrem, el cervell humà és incapaç de comptabilitzar els trets efectuats. Aquest dispositiu resol aquesta vulnerabilitat crítica mitjançant un sistema d’alertes acústiques i vibratòries que notifica a l’agent quan només queda l’últim cartutx, permetent realitzar un “canvi de carregador operatiu” mantenint sempre una bala a la recambra. Aquesta funcionalitat resulta vital en situacions d’alt risc en què cada segon compta. Més enllà de la seva aplicació immediata en operatius policials, ControlGun incorpora capacitats de registre digital que el converteixen en una autèntica “caixa negra” per a les armes de foc. El sistema enregistra cada acció feta amb l’arma —trets, recàrregues, canvis de carregador i fins i tot cops— en una memòria interna immodificable, transformant un mecanisme tradicionalment analògic en una font de dades que poden resultar crucials per a la reconstrucció d’incidents i la protecció jurídica dels agents.
El desenvolupament rep el suport del Grup de Recerca de Processament del Senyal i Robòtica de l’EPS (UdL). La investigació en l’electrònica, el funcionament i l’algoritme d’intel·ligència artificial del dispositiu forma part de la tesi doctoral del Pau Gairí, tutelada per Marcel Tresanchez i Tomàs Pallejà. A més, la col·laboració del Club de Tir Olímpic de Lleida ha sigut clau per fer proves i per a millorar tecnologies vinculades al tir esportiu.
José Gálvez i Pau Gairí, els cervells darrere de ControlGun, la “caixa negra” de les pistoles
La solució a la “paràlisi operativa”
El principal avantatge operatiu de ControlGun rau en la seva capacitat per prevenir el que l’instructor José Gálvez identifica com a “paràlisi operativa”. Aquest fenomen, observat repetidament en entrenaments, passa quan un agent sotmès a estrès continua prement el gallet d’una arma que ja no dispara. En aquest moment crític es produeix una seqüència cognitiva que consumeix temps vital: primer la constatació d’haver-se quedat sense munició, després el processament d’aquesta informació, seguit per la cerca d’un nou carregador i finalment el desbloqueig de l’arma. “Així estem sempre amb capacitat de foc, que en realitat és capacitat de defensa”, subratlla Gálvez en explicar la importància d’aquesta funcionalitat. El sistema d’alertes primerenques de ControlGun permet a l’agent mantenir en tot moment la seva capacitat defensiva, podent retirar-se a una posició segura per efectuar la recàrrega sense quedar mai completament vulnerable.
Dades objectives i transparència
Un aspecte molt rellevant és la seva funció com a dispositiu de registre digital. El sistema enregistra de forma automàtica cada esdeveniment relacionat amb l’ús de l’arma en una memòria interna no modificable, creant un registre cronològic objectiu que pot consultar-se posteriorment per analitzar intervencions. “La informació no s’envia a cap lloc, es queda guardada internament”, explica Gairí, que destaca l’enfocament de processament local que garanteix la seguretat de les dades. Això té un gran valor en la reconstrucció d’incidents. Durant situacions d’alta tensió, els agents poden experimentar fenòmens psicològics com la “visió de túnel” que distorsionen la seva percepció i memòria. El registre objectiu proporcionat per ControlGun ofereix una capa addicional de seguretat jurídica i transparència.
Un entrenador virtual integrat
La capacitat formativa és una altra faceta de ControlGun. El dispositiu també analitza amb precisió la tècnica de tir, identificant errors específics com problemes de “verticalitat” i “angulació” que afecten la precisió del tirador. Aquesta monitorització detallada permet generar un “conjunt de suggeriments per al tirador” completament personalitzat. A la pràctica, ControlGun transforma l’arma en un instructor virtual capaç d’identificar patrons individuals d’error i proposar correccions específiques, elevant significativament l’eficàcia dels entrenaments.
Els desafiaments tècnics: una batalla contra els detalls
El desenvolupament de ControlGun va afrontar una multitud de petits desafiaments, superats mitjançant un procés iteratiu de prova i error. Entre els problemes específics es trobaven moviments no desitjats al xassís del dispositiu, interferències provocades per la llum solar que van requerir filtres especials, i nombrosos ajustos per garantir l’estabilitat del sistema en condicions reals. “El més complicat de tot plegat és anar sumant i superant cadascun dels problemes que apareixen”, resumeix Gairí.
El repte de la intel·ligència artificial
Al cor de ControlGun hi opera un algoritme basat en intel·ligència artificial que el que intenta és aprendre a “generalitzar” com ho faria un cervell humà. Així, l’algoritme ha de funcionar correctament amb diferents models d’armes, carregadors de diversos fabricants i sota condicions variables, sense confondre les diferències microscòpiques que hi poden haver de fabricació (“toleràncies”), o les diferències entre models i els esdeveniments significatius i característics com trets o recàrregues.
Aplicacions estratègiques més enllà de la seguretat immediata
A més de la seguretat, les dades recopilades permeten implementar programes de manteniment preventiu basats en l’ús real de l’arma, avaluar el rendiment de diferents tipus de munició i establir sistemes de traçabilitat per a l’equipament policial. A banda, l’èxit d’aquest desenvolupament realitzat a Lleida demostra el potencial de la col·laboració entre professionals de primera línia i experts en enginyeria.
Finalment, Per què és important la prevenció de la “paràlisi operativa”?
Aquest terme constitueix un dels moments més vulnerables en qualsevol intervenció armada. Quan un agent es queda sense munició sense saber-ho, es produeix una cadena de reaccions que el deixa vulnerable durant uns segons. Diversos estudis demostren que sota pressió extrema, el cervell prioritza la supervivència sobre el recompte de trets, per la qual cosa de sobte es pot quedar sense munició i desprotegit. ControlGun compensa aquestes limitacions cognitives naturals.