Adeu a la barra de cerca: la tecnologia que està canviant com comprem amb el mòbil
La immediatesa ja no és suficient. Descobreix com la tecnologia de Reskyt està eliminant les barreres de compra mitjançant la cerca visual i l'escaneig intel·ligent
L’entorn del comerç electrònic ha entrat en una fase en què la immediatesa ja no és un valor afegit, sinó una expectativa. El mòbil s’ha transformat en un accelerador d’experiències que integra funcionalitats avançades com la cerca visual, l’escaneig intel·ligent de codis i el reconeixement instantani de productes. Empreses com Reskyt-The Appselling Company desenvolupen aplicacions natives que eliminen barreres en el procés de descobriment i compra. I és que en el mercat actual la distinció entre canal físic i digital s’ha esvaït. “Els consumidors esperen interaccions sense friccions, però molts entorns continuen depenent de barres de cerca tradicionals i múltiples passos intermedis, en què cada toc addicional és una fricció i redueix la intenció de compra”, explica Rafa Martínez Navarro, CPO de Reskyt, companyia que treballa per adaptar la tecnologia al comportament humà. Per això les aplicacions mòbils que desenvolupen no repliquen simplement l’eCommerce tradicional, sinó que incorporen funcionalitats per reduir l’esforç durant el procés de compra.
TECNOLOGIA PER TRANSFORMAR LA CERCA
La innovació en mobile commerce passa per integrar diverses funcionalitats avançades, com: la cerca visual, que permet trobar productes a partir d’una imatge, eliminant la necessitat de descripcions textuals; l’escaneig intel·ligent de codis EAN o QR, que transforma qualsevol entorn físic en un punt d’accés directe al catàleg digital; el reconeixement instantani de productes, que connecta allò que l’usuari veu amb el que pot comprar; o els sistemes de descobriment sense interrupcions, que ofereixen una experiència fluida i coherent amb el context del client. Són tecnologies que redueixen la càrrega mental en cada interacció i simplifiquen el procés de compra.
CASOS REALS D’APLICACIÓ
Diverses empreses han implementat aquest enfocament amb resultats mesurables. Casa del Libro, Tea Shop i Tradeinn, per exemple, han integrat aquestes funcionalitats en les seves aplicacions mòbils. Els usuaris poden escanejar el codi d’un llibre, identificar un producte mitjançant una imatge o accedir a informació ampliada en segons. El resultat és una experiència més intuïtiva i alineada amb les expectatives dels consumidors. Quan una aplicació entén el que l’usuari està veient, en lloc d’obligar-lo a descriure-ho, la percepció de valor augmenta i la confiança amb la marca es reforça significativament.
ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT AL DIGITAL
El mòbil ja és un espai en què convergeixen inspiració, informació i decisió de compra. Ara, on l’atenció dels usuaris és limitada i la competència és global, transformar l’experiència mòbil en un procés natural representa una decisió estratègica de creixement per a les empreses. L’objectiu no és afegir més funcionalitats per innovar, sinó simplificar el procés i eliminar barreres. La reducció de friccions en cada punt de contacte amb l’usuari es tradueix en millores mesurables en les taxes de conversió i en el rendiment global dels canals digitals de venda.