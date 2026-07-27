La taxa Temu i Shein i la destrucció d'Occident
"El fet que tanquin comerços a Lleida no és culpa d’un centre comercial que tardarà un parell d’anys en inaugurar-se, creguin-me."
Si obrim Instagram o Twitter (i ja no dic TikTok) ens apareixeran anuncis. N’hi ha que ens atreuen perquè són de marques conegudes, i després n’hi ha de plataformes com Shein o Temu, que ens miren de vendre coses generalment barates i, valgui la redundància, de molt mala qualitat. El cert és que aquestes plataformes xineses s’han convertit en el gran basar d’Internet. Hi podem trobar de tot, a cèntims, i sol arribar de pressa. Mirat al detall és molt beneficiós. Vist amb perspectiva és la destrucció d’occident: vaixells carregats de milers de contenidors amb peces d’un euro que farem servir un parell de cops, fàbriques produint a tot estrop i consumidors —nosaltres— que no sabem gestionar l’abundància. El fet que tanquin comerços a Lleida no és culpa d’un centre comercial que tardarà un parell d’anys en inaugurar-se, creguin-me.
Tornant a Temu i Shein, per posar nom a aquestes grans plataformes. La UE comença a moure fitxa i acaba de posar en marxa una nova taxa duanera que imposa un càrrec de 3 euros per cada article inclòs en paquets amb un valor inferior als 150 euros. La mesura ha posat fi a l’exempció aranzelària de la qual gaudien aquests paquets, creada originalment per agilitzar la burocràcia en enviaments petits. Gravant aquests articles, Europa mira de controlar el volum massiu d’importacions del continent asiàtic.
Aquest impost funciona per categories. Si comprem 3 samarretes per 10 euros, haurem de pagar 3 euros per les tres samarretes, per formar part de la mateixa categoria. Si comprem 3 samarretes, un clauer i una funda del mòbil que ens costarien menys de 20 euros, haurem de pagar 9 euros de taxa.
I qui ho paga, això? El reglament és clar assenyalant que és l’empresa venedora i no el consumidor final qui ha d’abonar aquesta taxa, però clar, això no és senzill de controlar, i associacions de consumidors ja han alertat que qui ho acabarà pagant seran els clients d’aquestes empreses i que hi haurà un encariment generalitzat, i això podria fer que molts d’aquests productes de molt baix cost deixin de ser rendibles.