Los payeses llevan sus reivindicaciones hasta las calles de Madrid con una gran tractorada

Madrid se convirtió ayer en el epicentro de las movilizaciones de los agricultores y ganaderos, que también se repitieron en otro punto de España. Hasta la capital se movilizaron unos 1.500 tractores, de los que solo 500 pudieron acceder a la ciudad y 70 instalarse ante la sede de Agricultura, y unos 12.000 payeses. Medio millar llegaron en tren o coche desde Catalunya, y de estos unos 200 eran leridanos. Desde la demarcación también se desplazaron también tres tractores, según los datos facilitados por Unió de Pagesos y Unión de Uniones, que convocaron la marcha. La delegación del Gobierno redujo el número de manifestantes a un máximo de 4.000.

La movilización unitaria se inició por la mañana en la Puerta de Alcalá, donde se concentraron cientos de tractores procedentes de las cinco columnas que han subido hacia la capital española desde distintas comunidades autónomas. Algunos tractores quedaron bloqueados por la Guardia Civil en las entradas de la capital, puesto que la delegación del Gobierno en Madrid solo permitió el acceso a la ciudad de 500 tractores, “tal y como los organizadores cuantificaron en la comunicación previa a la movilización”. Esta situación generó momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía, que llegó a cargar para intentar evitar que los payeses se salieran del itinerario marcado. El coordinador general de Unió de Pagesos, Joan Caball Caball, afirmó que “los poderes del Estado parece que están actuando y que quieren entorpecer que el derecho de manifestación se ejerza, pero aquí la gente solo tiene pretensiones de expresar su rechazo a las políticas y pedir soluciones para vivir dignamente. Todos quisiéramos estar en casa sobre el tractor haciendo el trabajo que nos toca”.Durante el día, la tractorada fue avanzando por el centro de la ciudad hasta llegar al ministerio de Agricultura, donde se manifestaron hasta las siete y media de la tarde de forma pacífica. Entre las reivindicaciones que llevaron a Madrid se encuentra la necesidad de acabar con los abusos que el campo sufre en el mercado, además de la regulación de la cuota de posición de dominio en la cadena alimentaria y no permitir la venta a pérdidas, sancionándola. También la denuncia por la competencia desleal que aseguran que suponen las importaciones que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países de la UE. En este sentido, denuncian que el ministro de Agricultura ha dado el visto bueno al acuerdo de asociación comercial entre la UE y Chile, donde no se hacen realidad las cláusulas espejo, por ejemplo, en el uso de fitosanitarios. Unió de Pagesos anunció que pretenden cortar el paso con Francia los próximos 27 y 28 de febrero, y van a poner el foco a partir de ahora en los centros de logística y distribución de alimentos.Por su parte, Asaja, mostró su respeto por todas las movilizaciones pacificas. Paralelamente, Plataforma Pagesa hizo público anoche un comunicado en el que instaba a las tres organizaciones agrarias (UP, JARC y Asaja) y a la FCAC a unir sus fuerzas y crar un “bloque sindical” para hacer valer sus demandas, desde esta unión, ante la Generalitat, el Gobierno central y la UE. Plataforma Pagesa insta a cerrar un acuerdo antes del 27 de febrero.

Las cooperativas proponen a la Generalitat mejoras en la PAC

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha enviado a la conselleria de Acció Climática una batería de mejoras en la Política Agraria Común (PAC) “para hacer frente a los nuevos retos” del sector. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que se atiendan las demandas “justificadas” de los payeses.Mientras, la Generalitat, cifró 31,1 millones de euros las ayudas que ha abonado este año para “compensar” las pérdidas provocadas por la sequía en la fruta, los herbáceos y la ganadería.