Els pagesos porten les reivindicacions fins als carrers de Madrid amb una gran tractorada

Madrid es va convertir ahir en l’epicentre de les mobilitzacions dels agricultors i ramaders, que també es van repetir en un altre punt d’Espanya. Fins a la capital es van mobilitzar uns 1.500 tractors, dels quals només 500 van poder accedir a la ciutat i 70, instal·lar-se davant de la seu d’Agricultura, i uns 12.000 pagesos. Mig miler van arribar en tren o cotxe des de Catalunya, i d’aquests uns 200 eren lleidatans. Des de la demarcació també es van desplaçar tres tractors, segons les dades facilitades per Unió de Pagesos i Unió d’Unions, que van convocar la marxa. La delegació del Govern va reduir el nombre de manifestants a un màxim de 4.000.

La mobilització unitària es va iniciar al matí a la Puerta de Alcalá, on es van concentrar centenars de tractors procedents de les cinc columnes que han pujat cap a la capital espanyola des de diferents comunitats autònomes. Alguns tractors van quedar bloquejats per la Guàrdia Civil a les entrades de la capital, ja que la delegació del Govern a Madrid només va permetre l’accés a la ciutat de 500 tractors, “tal com els organitzadors van quantificar en la comunicació prèvia a la mobilització”. Aquesta situació va generar moments de tensió entre els manifestants i la Policia, que va arribar a carregar per intentar evitar que els pagesos sortissin de l’itinerari marcat. El coordinador general de Unió de Pagesos, Joan Caball, va afirmar que “els poders de l’Estat sembla que estan actuant i que volen entorpir que el dret de manifestació s’exerceixi, però aquí la gent només té pretensions d’expressar el seu rebuig a les polítiques i demanar solucions per viure dignament. Tots voldríem ser a casa sobre el tractor fent la feina que ens toca”.Durant el dia, la tractorada van avançar pel centre de la ciutat fins a arribar al ministeri d’Agricultura, on es van manifestar fins a dos quarts de vuit de la tarda de forma pacífica. Entre les reivindicacions que van portar a Madrid hi ha la necessitat d’acabar amb els abusos que el camp pateix al mercat, a més de la regulació de la quota de posició de domini a la cadena alimentària i no permetre la venda a pèrdues, sancionant-la. També la denúncia per la competència deslleial que asseguren que suposen les importacions que no compleixen les mateixes condicions exigides a les produccions dels països de la Unió Europea (UE). En aquest sentit, denuncien que el ministre d’Agricultura ha donat el vistiplau a l’acord d’associació comercial entre la UE i Xile, en el qual no es fan realitat les clàusules mirall, per exemple, en l’ús de fitosanitaris.

Des d’Unió de Pagesos van anunciar que pretenen tallar el pas amb França els 27 i 28 de febrer vinents, i posaran el focus a partir d’ara en els centres de logística i distribució d’aliments.Per la seua part, Asaja va mostrar el seu respecte per totes les mobilitzacions pacífiques.Paral·lelament, Plataforma Pagesa va fer públic ahir a la nit un comunicat en el qual instava les tres organitzacions agràries (UP, JARC i Asaja) i la FCAC a unir forces i crear un “bloc sindical” per fer valer les seues demandes, des d’aquesta unió, davant de la Generalitat, el Govern central i la UE. Plataforma Pagesa insta a tancar un acord abans del 27 de febrer.

Les cooperatives proposen a la Generalitat millores a la PAC

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha enviat a la conselleria d’Acció Climàtica una bateria de millores en la Política Agrària Comuna (PAC) “per fer front als nous reptes” del sector. Per la seua part, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va avançar que ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, perquè s’atenguin les demandes “justificades” dels pagesos.Mentrestant, la Generalitat va xifrar 31,1 milions d’euros els ajuts que ha abonat aquest any per “compensar” les pèrdues provocades per la sequera en la fruita, els herbacis i la ramaderia.