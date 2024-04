Les lluvias llegan en un momento "clave" para que la campaña del cereal de invierno en Ponent pueda salir adelante

Publicado por acn

Les lluvias de los últimos días en las comarcas de Ponent se han producido en un momento "clave" para que la campaña del cereal de invierno pueda salir adelante" y los campesinos aspiren a tener una cosecha "razonable", según ha explicado este martes el responsable del sector de herbáceos de Unió de Pagesos (UP), Santi Caudevilla. Sin embargo, Caudevilla ha lamentado que las precipitaciones han llegado tarde en determinados cultivos de secano, que ya estaban casi muertos. Por lo tanto, el agua caída será insuficiente para recuperarlos y tan sólo contribuirá a la aparición de malas hierbas. Por otra parte, Caudevilla ha alertado que los costes de producción de este año sumado al precio bajo del cereal puede derivar en pérdidas para los agricultores.

Caudevilla ha dicho que las lluvias de los últimos días son "bienvenidas" porque eran "muy necesarias" y han llegado justamente en un momento "clave" para que el cereal de invierno pueda salir adelante. Asimismo, el responsable de UP ha indicado que si en el próximo mes no hay ningún factor que perjudique los cultivos, la cosecha podría ser "razonable, pero no excepcional", dado que la climatología no ha sido lo bastante favorable desde que se inició la campaña.

Por otra parte, las precipitaciones han llegado demasiado tarde para los cultivos de secano que estaban críticos o casi muertos en algunas zonas de Ponent. En estas fincas, el responsable de UP ha lamentado que el agua caída sólo favorecerá la aparición de las malas hierbas y perjudicará la calidad de la "poca" cosecha que se pueda salvar.

Con todo, Caudevilla también ha alertado de que se podría dar la circunstancia que las cosechas finalmente "no fueran muy buenas" y eso se sumara al precio bajo del cereal y al hecho de que este año ha habido un aumento "terrible" de los costes de producción, lo cual podría derivar en pérdidas para los campesinos.