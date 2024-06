Arranca la campaña de melocotón y nectarina con buenas perspectivas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los productores y centrales de Lleida han comenzado a recolectar y comercializar los primeros melocotones, nectarinas y paraguayos de la campaña, que arranca con perspectivas positivas. La presidenta de Afrucat y gerente de Baró Fills, Montse Baró, destacó que en el plano productivo, la provincia de Lleida casi llega este año a su potencial. Todo ello después de dos campañas especialmente complicadas, una por los estragos causados por las heladas de abril de 202, por una parte, y por los problemas que la sequía y las restricciones de riego generaron el verano pasado. En concreto, Afrucat y el departamento de Acción Climática prevén una campaña normal en producción de fruta de hueso en Lleida, con una ligera caída de la cosecha del entorno del 4% respecto a la pasada campaña, hasta las 362.360 toneladas. Por grupos varietales se prevé una cosecha de 163.490 toneladas de nectarinas, lo que supone un descenso del 1% con respecto a la campaña anterior; de 98.990 toneladas de melocotón plano o paraguayo, un 11% menos; de 75.260 toneladas de melocotón redondo, con un crecimiento de un 3%; de 19.770 toneladas en Pavía (-5%), y de 4.850 toneladas en nectarina plana o platerina (-6%).

Además, Montse Baró destacó que este año no se están registran los importantes problemas de mermas de la pasada campaña. Se refería así al hecho de que el estrés hídrico que sufrieron los árboles supuso importantes partidas con bajos calibre y menor valoración en el mercado. También a mermas relacionadas con plagas como trips y la mosca de la fruta. Unas pérdidas que, recordó, afectó a los euros o facturación por hectárea.Por otra parte, la producción de Murcia se está desarrollando con adelanto con respecto a las fechas que pueden considerarse habituales, mientras que en el caso de Lleida, se está cumpliendo el que puede verse como calendario normal. De esta manera, no se prevé que exista un solapamiento de oferta de las dos zonas en el mercado, una buena noticia para un desarrollo en buenas condiciones de la campaña de comercialización. En cuanto a la demanda de fruta, Montse Baró apunta que es adecuada, aunque en Europa, gran cliente de la fruta de hueso de Lleida, aun no se registran altas temperaturas. A medida que estas suban es cuando también aumenta la oferta local de melocotones y nectarinas.En cuento al mercado, el ministerio de Agricultura apunta que los “precios medios nacionales” en la semana comprendida entre el 20 y el 26 de mayo oscilaron entre los 1,03 euros por kilo en el caso del melocotón y los 1,08 en nectarina. Se tratan de precios a granel, según sus estadísticas, en las que no hace referencia a los calibres de la fruta.