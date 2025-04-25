Ossó de Sió reclama ayudas por la ‘catástrofe’ del pedrisco en el cereal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Ossó de Sió reclama ayudas a la conselleria de Agricultura tras los daños causados por el pedrisco del sábado. El alcalde, Antoni Gilabert, y el agricultor Salvador Nadal explicaron ayer que entre un 60 y 70% del municipio ha quedado afectado, unas 2.000 hectáreas de cereal con al menos unas 500 completamente arrasadas. Gilabert afirmó que “la catástrofe es muy seria” mientras que Nadal reconoció que “el panorama es desolador” tras una granizada que calificó de “histórica y excepcional”. Ambos recordaron que llevan cuatro años sin cosechar en un municipio afectado por la zepa. “Este año pintaba muy bien y gastamos más dinero, de modo que las ayudas de Agroseguro servirán únicamente para cubrir los gastos y bien justo”, comentaron. Nadal indicó que tampoco estuvieron a tiempo de hacer las complementarias, de modo que los rendimientos de Agroseguro serán muy bajos. Gilabert añadió que “si la Generalitat no nos ayuda, aquí no quedará nadie porque nos veremos obligados a abandonar”, por lo que reclamó una sensibilidad especial por parte del conseller Òscar Ordeig.

Esquerra Republicana insta al Ejecutivo español a permitir la presentación del seguro complementario por el pedrisco y a adaptar los seguros al cambio climático.

Impulsem reclama mejoras en Agroseguro y ayudas para redes

El secretario general de Impulsem Lleida y alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé, reclamó ayer a “Agroseguro que haga un tipo de póliza ajustada a las necesidades” de los payeses. Apuntó que si no es sensible “muchas familias sufrirán, y eso nuestros payeses ni se lo merecen ni pueden permitírselo”. Además, reclamó al ministerio y la conselleria de Agricultura líneas de ayuda para sistemas antiheladas y redes antipiedra.

Esquerra negocia apoyos al sector con el incremento de crédito

ERC está negociando con el Govern incluir en uno de los suplementos de crédito ayudas al sector agrícola tras el pedrisco del sábado en Lleida. Según avanzó La Vanguardia, se trata del suplemento de crédito de 1.300 millones de euros: 1.000 de los cuales se destinarían al funcionamiento de la Administración y a hacer frente al IPC, y 300 incluirían las ayudas a empresas para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, y los republicanos también quieren que incluyan más ayudas al sector agrícola por el pedrisco.