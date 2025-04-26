El sector reclama peritaciones cerradas a Agroseguro y Òscar Ordeig le pide celeridad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, convocó ayer a los agentes económicos, primero, y a los ayuntamientos, después, para hablar sobre la planificación de la campaña de la fruta y los efectos del pedrisco en el territorio. El encuentro sirvió para poner de manifiesto algunas urgencias de los agricultores, en especial la necesidad que de que Agroseguro cierre los máximos partes de daños posibles, para que los productores puedan tomar decisiones y minimizar costes. Desde Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes y Carol Aixut urgieron a que al menos se haga con las fincas que tiene daños en un 80% de la fruta o más. En la misma línea se pronunció desde Asaja Jordi Vidal, quien dijo que esta es una de las grandes preocupaciones en este momento. Por su parte, Ordeig se refirió a la granizada que, calcula, ha afectado a 40.000 hectáreas en Lleida, de las cuales entre cerca de 5.000 tienen daños se sitúan entre el 80 y el 100%. “Esta reunión de la campaña agraria ha estado marcada inevitablemente por la granizada. En este momento, y con toda prudencia, debemos ayudar a que Agroseguro haga los peritajes lo más rápido posible y será a través de la Mesa Agraria, con el Gobierno y las organizaciones, que definiremos cuáles serán las ayudas para los agricultores, con el objetivo”. “Estamos orgullosos de ser una referencia en Europa en producción de fruta, pero también debemos serlo porque vamos todos a la una y porque destinamos las inversiones necesarias en protección, a través de redes antipiedra, por ejemplo, porque esto pasará, en el futuro aún más, y debemos estar preparados”.

En las reuniones con el sector y con los ayuntamientos se coincidía en la preocupación por los efectos del pedrisco, pero al mismo tiempo se valoraba la rapidez con la que desde la conselleria se ha “pisado el territorio” analizando la situación, además de anunciar medidas.

Eso no evita que los agricultores estén preocupados por un pedrisco atípico que les obligará a trabajos de aclarado y tratamientos específicos, incrementando los costes, aseguran, con menos cosecha. Ahora, ni Administración ni sector se aventuran a evaluar cuáles serán las necesidades de mano de obra de una campaña que hace tan solo una semana se preveía buena en volúmenes de producción y que se ha quedado diezmada con el paso del frente de pedrisco de hace justo una semana.

El nuevo albergue de Seròs abrirá ya la próxima semana

El nuevo albergue temporal que el Govern anunció para acoger a temporeros que no dispongan de alojamiento durante la campaña de la fruta abrirá en Seròs la próxima semana. Con 40 plazas, está situado en un entorno “apartado” del núcleo de la población y será gestionado por una empresa privada. Estará disponible mayo y septiembre para complementar el dispositivo que habilita a la Paeria de Lleida durante los meses de junio, julio y agosto. El conseller Òscar Ordeig destacó que la campaña agraria de este año es la que se encara “con más recursos y mayor coordinación entre las instituciones y el sector”. Desgranó las medidas avanzadas la semana pasada, como incorporación de 77 dinamizadores para facilitar información, asistencia y coordinación de los trabajadores temporeros. También las ayudas para alojamientos que, como novedad, prevé apoyos económicos para alquilar viviendas.