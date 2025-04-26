Una nueva granizada causa daños en cultivos de las comarcas de la Noguera, el Urgell y parte de la Segarra

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una nueva granizada ha causado daños en cultivos de las comarcas de la Noguera, el Urgell y la Segarra. Se trata de la segunda granizada de alta intensidad a la llanura de Lleida en una semana. A diferencia de la primera, que recorrió 80 kilómetros y afectó sobre todo campos de árboles frutales, la de este sábado "no ha hecho tanto recorrido" y ha causado daños "importantes" en cultivos de cereal, según ha apuntado el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué.

La tormenta ha empezado a descargar piedra en la Noguera, en los municipios de Àger, Les Avellanes, Montgai y la Sentiu de Sió, y ha continuado por zonas de la comarca del Urgell como Agramunt, hasta desembocar a la Segarra con afectaciones en el municipio de Pallargues.

El episodio de graves granizadas en la llanura de Lleida del pasado sábado se ha vuelto a repetir una semana después, esta vez a la vertiente nordeste de las comarcas de Lleida, aunque Roqué ha señalado que "algún municipio" ha vuelto a recibir daños. La afectación mayor se ha producido en zonas con mucha extensión de tierras, sobre todo de cultivos extensivos.

Por eso, Roqué prevé que las afectaciones sean "importantes" a falta que los campesinos entren a los campos para evaluar los daños. "Este domingo los campesinos harán las valoraciones, lunes lo comunicarán y habrá que esperar a Agroseguro para los peritajes", ha explicado el presidente de Asaja Lleida.

En este sentido, se abrirá un segundo proceso para reclamar a Agroseguro una compensación por las pérdidas de producción. "Es la única herramienta que tenemos en estos momentos. Les seguros tendrán que poner más medios", ha dicho Roqué, quien ha insistido en que el cambio normativo d'Agroseguro ha provocado "problemas". "Se tiene que volver a buscar que Agroseguro sea la solución. Es difícil tener una explotación agraria, para no decir imposible", ha concluido.