Agroseguro prevé indemnizaciones de 25 millones por el pedrisco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agroseguro calcula que las indemnizaciones a los agricultores de Lleida por los daños causados por el pedrisco el pasado 19 de abril se podría situar en el entorno de los 25 millones de euros. De momento, el pool asegurador ha recibido partes de siniestros por alrededor de 3.300 hectáreas de frutales, a los que se suman expedientes por otras 3.000 hectáreas de cereales. Con todo, estima que esta cifra se podría incrementar de la mano de productores que aún no han presentado su caso. Se trata de una superficie con un amplio abanico de daños, desde limitados hasta otros con el cien por ciento de la cosecha arrasada por pedrisco con tamaños de entre uno y dos centímetros de diámetro, explicó ayer Agroseguro. La tormenta se inició en la zona suroeste del Segrià y se extendió en una franja estrecha por municipios de la zona media de esta comarca y de las de Noguera, Pla d’Urgell, Urgell y Segarra, afectando principalmente a frutales de hueso y pepita, en su mayoría, pendientes de las labores de aclareo. En el caso de siniestros especialmente graves, por encima del 85%, la evaluación de daños se está realizando con la mayor celeridad posible para agilizar el pago de indemnizaciones a los productores asegurados. En aquellas explotaciones con daños parciales, se seguirá el procedimiento habitual, con una visita en esos momentos y una valoración cerrada cuando comience la campaña y se pueda comprobar la evolución de los cultivos. En menor medida, también han resultado dañados cereales de invierno, cerezos, almendros y colza. Tras las primeras visitas realizadas, y de manera provisional, el impacto podría alcanzar las 8.000 hectáreas afectadas en la provincia de Lleida.

Por su parte, la patronal de la fruta catalana estima que las afectaciones globales del pedrisco en la cosecha se podría situar en un 8%, lo que supone unas 75.000 toneladas menos de cosecha. Las especies más afectadas serían el albaricoque, con un 13% menos de cosecha (2.000 toneladas); la pera, que podría llegar a perder entre un 12% y un 15% de su producción (unas 20.500) y el melocotón y la nectarina, con entre un 6% y un 8% de pérdidas (39.000), entre otras. “Catalunya tendrá fruta suficiente para abastecer a nuestros mercados. Aun así, los daños dependen mucho de la zona concreta en la que se ubique la plantación y hay muchas fincas donde el granizo ha afectado al 100%”, explicó el director, Manel Simon.