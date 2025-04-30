Publicadas las reducciones en el IRPF para 48.500 agricultores y ganaderos catalanes

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2024, el sistema de módulos, 48.500 para agricultores y ganaderos catalanes. En un comunicado este miércoles, el Ministerio ha explicado que el conjunto de las reducciones contempladas supone una rebaja de la base imponible estimada en 54 millones de euros en Catalunya.

Los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos podrán aplicarse una reducción del 5% en el rendimiento neto en su declaración de la renta. Los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros que representen más del 50% del importe de los consumidos.

También es aplicable el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto, y se mantiene la minoración en el rendimiento neto del 35% por la adquisición de gasóleo agrícola, y del 15% por la compra de fertilizantes aplicada en los dos años anteriores.