Agroseguro: “Nos encontramos ante una nueva realidad climática”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 25 peritos de Agroseguro ya trabajan desde hace días en diferentes puntos de Lleida para evaluar la extensión y la gravedad de los daños producidos por el pedrisco en los cultivos de fruta y de cereales del pasado 19 de abril. Según explicó ayer el director de la entidad en Catalunya, Xavier Joana, durante una visita a una finca afectada en la denominada “zona cero” en Soses, las previsiones apuntan a indemnizaciones por valor de unos 25 millones de euros, de los que unos 22 aproximadamente corresponderían a frutales y el resto a cereales.

Por su parte, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, remarcó que “estamos ante, hoy por hoy, el siniestro más importante registrado a nivel estatal, una granizada en abril y por tanto una granizada temprana, que nos confirma la nueva realidad climática, con episodios más intensos y más extensos en superficie”.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, insistió en la necesidad de asegurar las cosechas ya que “el sistema de seguros agrarios es una garantía para los agricultores ante la climatología adversa” y recordó que el Consejo de Ministros aprobó el martes el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la ejecución, este año, del 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que cuenta con una aportación por parte del Gobierno estatal de 315 millones de euros, un 10,7% más respecto a 2024. El presupuesto aprobado en los sucesivos planes anuales de seguros agrarios para subvencionar las pólizas de seguros agrarios se ha incrementado progresivamente desde el año 2020 al pasar de 211,3 millones a los 315 millones actuales.

La delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, por su parte, afirmó que los seguros son una “herramienta primordial” para la gestión de los riesgos climáticos, pero que “habrá que adaptarla a la realidad de los fenómenos climáticos extremos sobre la agricultura”.

Agroseguro abonó el año pasado en la provincia de Lleida indemnizaciones por valor de 50,6 millones de euros, lo que representa el 54,64% del total de indemnizaciones abonadas en Catalunya que fue de más de 92 millones.

Por otra parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, afirmó en la sesión de control al Govern en el Parlament, que Agroseguro cerrará entre esta semana y la próxima las peritaciones en aquellas fincas donde los daños de la piedra superan el 80% con el objetivo de que los agricultores puedan cobrar lo antes posible las indemnizaciones. Indicó que han encargado un informe sobre cómo mejorar el sistema actual para que tenga en cuenta temporales inusuales como el pedrisco de abril, y también recordó que una de las propuestas del Govern pasa por doblar la aportación de la Generalitat a Agroseguro de 15 a 30 millones de euros.

Entretanto, la diputada leridana de Esquerra Montse Bergés reclamó más apoyo para el sector agrario leridano e instóal Govern a crear un seguro agrario catalán que se adapte a la realidad del actual cambio climático.