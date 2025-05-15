Séptima granizada de la temporada en varios pueblos de Lleida, en una primavera tormentosa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Varias zonas de Lleida sufrieron ayer una nueva granizada, la séptima de esta campaña agrícola que está convirtiendo esta primavera en especialmente tormentosa. Ayer desde primeras horas de la tarde descargó granizo de pequeño tamaño pero en gran cantidad en poblaciones como La Granadella, El Soleràs (Les Garrigues), Vallfogona de Balaguer y Castelló de Farfanya (La Noguera). Más tarde, sobre las 19.30 horas, una nueva tormenta de piedra de pequeño tamaño y acompañada por mucha agua descargó en poblaciones como Sunyer, Alcarràs o incluso en Torres de Sanui (Segrià).

Sin embargo, según las fuentes consultadas se prevé que los daños no sean tan graves como en las tormentas de finales de abril y principios de mayo.

Agroseguro calcula que las indemnizaciones a los agricultores de Lleida por los daños causados por el pedrisco el pasado 19 de abril se podría situar en el entorno de los 25 millones de euros. Los sucesivos frentes tormentosos registrados en los primeros días de mayo han causado daños en 80.000 hectáreas aseguradas en todo el Estado, según informó Agroseguro. La cifra es provisional, ya que el envío de las declaraciones de daños continuará durante esta semana, una vez los agricultores puedan acceder a las parcelas.