Empieza la cosecha de fruta de hueso en el Baix Segre en una campaña que se prevé de mucha calidad

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Agricultores del Baix Segre ya han empezado a coger fruta de hueso como melocotones, paraguayos y nectarinas en una campaña que se prevé "normal" a pesar de las reiteradas granizadas de los meses de abril y mayo. El responsable estatal de fruta dulce de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y agricultor de Torres de Segre (Segrià), Osvald Esteve, ha explicado que la de este año "no será una gran cosecha con respecto a kilos" pero sí que la fruta destacará por su calidad. Los productores preveían iniciar la recolección de la fruta de hueso con entre 4 y 5 días de retraso en relación con una campaña normal, pero los cambios de temperatura finalmente han precipitado el inicio de la cosecha, según Esteve.

Aunque todavía es pronto para hablar de los precios, Esteve ha apuntado que "esperamos que si hay menos producción pero de calidad, los precios estén a la altura". "Los precios tiene que ser el correcto en función de los gastos que tenemos", ha concluido. Con respecto a la mano de obra, el responsable estatal de fruta dulce de la COAG ha explicado que las empresas ya han contratado a todos los trabajadores previstos.

Según las previsiones de Afrucat y el departamento de Agricultura, este año la cosecha caerá un 2% en relación con el año pasado, aunque si se compara con la media productiva de los últimos cinco años marcados por las heladas y la sequía, la cosecha aumentará un 5%. En total, se prevén producir 376.780 toneladas de fruta de hueso.