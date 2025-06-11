'Plagio' de una fruta protegida: detenido un payés por injertar en sus árboles una nectarina patentada

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido en Lleida a un agricultor como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial por la “producción, comercialización, venta, posesión, reproducción y multiplicación” de una variedad vegetal registrada de nectarina sin, al parecer, disponer de las autorizaciones para explotarla, informó el instituto armado.

La investigación que derivó en el arresto, realizado el sábado, comenzó en febrero y condujo a una plantación de una empresa agrícola de la comarca del Segrià, donde los agentes tomaron muestras que revelaron coincidencias genéticas de los árboles con variedades protegidas de nectarina de la variedad nectadiva.

Los árboles en los que fue detectada la presencia de la variedad patentada, unos 5.000, estaban repartidos en tres parcelas de la explotación agrícola. No se trataba de árboles completos de la variedad protegida, sino de otros sin registrar que habían sido objeto de “actos de reproducción y acondicionamiento, a través de injertos o inoculaciones” sin disponer del “consentimiento de los propietarios de tales títulos de protección” ni “haber pagado a los titulares el canon correspondiente”.

El episodio, que abre un melón jurídico interesante para el mundo agrario, se enmarca en el ámbito de las infracciones contra la propiedad industrial por tratarse del uso de material procedente de objetos patentados, en este caso variedades de árboles. El Código Penal castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel y cuantiosas multas el uso de “un signo distintivo idéntico o confundible” de un artículo patentado, en el caso de la nectadiva por la empresa francesa Agreo Selections Fruit. El detenido quedó en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales.