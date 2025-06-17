La campaña de la fruta dispara en 6.400 la afiliación de extranjeros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social se ha disparado en 6.407 trabajadores en el mes de mayo en las comarcas de Lleida, según los datos hechos públicos ayer por el ministerio, un incremento en el que pesa especialmente el incio de la campaña de la fruta. Por una parte, el pasado mes arrancó la recogida de la cereza, pero al mismo tiempo se intensificaron otras labores en las fincas, como el aclarado de otras especies como melocotones, manzanas o peras. Las comarcas de Lleida han acabado el pasado mes con 53.002 foráneos trabajando en la demarcación, lo que representa un incremento del 13,75%. Se trata del tercer mayor aumento de todo el Estado, solo por detrás de Albacete (+2.977 inscritos y un 20,74%) y la vecina Huesca, con 4.628 afiliados extranjeros nuevos que suponen un 21,31% adicional. Lleida ha terminado el mes de mayo con prácticamente uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social de origen extranjero. En total, el pasado mes han cotizado 215.027 trabajadores, con lo que los inmigrantes representan el 24,64%. El grueso de este personal, con una media de 47.189 a lo largo del mes, corresponde al colectivo de asalariados, aquellos que cotizan en el régimen general. Dentro de ellos, 10.525 incritos de promedio están trabajando en el sector agrario. Los empleados de hogar se acercan al millar, mientras que los extranjeros autónomos representan 3.842 de promedio.

Dos de cada tres inmigrantes afiliados de media en mayo (34.194) son hombres, mientras que la Seguridad Social tiene contabilizadas a 16.868 mujeres. Mientras, por orígenes, el grueso del colectivo está compuesto por personal extracomunitario (34.134), mientras que los naciods en algunos de los 26 países de la UE se sitúan en 16.897.

n La Seguridad Social ha ganado una media de 73.524 afiliados extranjeros en mayo, un 2,4% más que en el mes anterior, con lo que el quinto mes de 2025 se ha cerrado, por primera vez, con más de tres millones de ocupados foráneos. En concreto, mayo ha cerrado con un nuevo máximo histórico de 3.070.831 afiliados extranjeros, lo que supone casi 188.000 más que un año antes, según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del total de afiliados extranjeros, 1,7 millones son hombres y 1,3 millones son mujeres.