El pedrisco causa daños de entre el 70 y 100% en cereal en la Segarra

El pedrisco que cayó este domingo en la Segarra ha dañado entre el 70% y el 100% de la cosecha de diferentes campos de cereal y colza. Los municipios más afectados fueron Sant Guim de la Plana, Sant Ramon y Sant Guim de Freixenet. Según el alcalde de este último, en el núcleo de Sant Domi, cayeron entre 35 y 50 litros de agua y piedra. En esta zona se empieza a segar más adelante y el 90% de los campos estaban sin cosechar. Ramon Gomà, un payés afectado, explicó que hacía poco que habían empezado a recolectar cebada y trigo, y aún tenía bastantes campos por segar. La mayoría de payeses de la zona tienen seguros, pero “difícilmente cubrirán todo el daño”, dijo. Después de tres años de sequía, esta campaña se preveía buena, pero según Gomà “difícilmente los payeses tendrán asegurado el valor real de la cosecha”. En este sentido, reclamó celeridad en los peritajes para poder segar y evitar que las espigas dañadas acaben de caer. Y es que temen que esto pueda dificultar la campaña del año que viene. Si en una finca había una producción de 6.000 kilos por hectárea, todo este grano se quedará en el suelo. “Normalmente, sembramos 200 kilos, por lo tanto, hay que pensar que habría 30 veces más de grano”, dijo Gomà, que explicó que, en el caso de que no haya un otoño lluvioso, habrá todas estas semillas por germinar y eso dificultará la implementación del cultivo, que sería demasiado espeso.