El consumo es el gran reto

Una empresa o un sector pueden tener un gran producto con características que le deberían hacer tan atractivo como para crecer en ventas pero si este producto va perdiendo interés, tiene un problema a atajar. Es lo que le está ocurriendo a la fruta de Lleida en casa, en los hogares de los catalanes. La ingesta de fruta producida en Ponent ha caído estrepitósamente en poco más de una década, en especial en el caso del melotón. Los últimos datos hechos públicos por la conselleria de Agricultura sitúan en apenas 3,28 kilos al año el consumo per cápita en los hogares, cuando once años atrás, en 2013, se alcanzaban los 6,49. Supone un descenso del 49,46%. La nectarina, por su parte, ha tenido el mejor comportamiento de la fruta de gran producción en la provincia pero a duras penas se mantiene. En este caso en 2016, los catalanes comían al año 1,87 kilos y el año pasado fueron 1,78.

En el caso de la fruta de pepita, la peor situación la vive la pera, con una caída del 41,6% entre 2013 y 2024, cuando los catalanes han pasado de comer 63,10 kilos al año a apenas 3,56. En manzana, la ingesta es muy superior, con 8,41 kilos al final del período, y la reducción de compra por persona también es sensiblemente inferior, del 28,78%.

El sector es consciente de esta situación y lleva adelante campañas de concienciación dirigidas, en buena medida a los más pequeños, como las campañas de fruta en las escuelas que ha venido capitaneando Afrucat, su centro de interpretación Cosmofruita o la llamada Disfruta-la de Unió de Pagesos con el apoyo de la Diputación de Lleida. Se trata de seducir a los más pequeños y que a través de ellos no solo se asegure el consumidor del futuro sino que se atraiga a las familias enteras. El Informe del Consumo de Alimentación en España 2023 sitúa el consumo de fruta fresca en hogares españoles compuestos de parejas con hijos pequeños es de apenas 37,6 kilos por persona y año, lejos de los 78,5 kilos per cápita de media en España. En este caso, además, hablamos de fruta fresca en general, incluyendo especies no cultivadas en Lleida y de peso muy significativo en la cesta de la compra y en los gustos de los más pequeños, como puede ser el plátano y la mandarina. En el lado opuesto de la estadística se sitúan los pensionistas y personas de más edad. Por una parte, muchos tienen interiorizada la fruta como postre, y por la otra, su dieta cobra especial peso en su interés por cuidarse: 89,7 kilos por persona, lo que equivale a consumir 40,8 kilos más que el promedio del mercado. Los hogares en esta situación son los que comen más fruta con 159,5 kilos per cápita.

Por su parte, la Generalitat ha puesto en marcha una apuesta decidida en favor de las producciones locales para poner de manifiesto su calidad. Este año Catalunya, ostenta la distinción de Región Mundial de la Gastronomía. Es la primera primera región europea que recibe este reconocimiento.

En cuanto a pera, el 76 por ciento de estas frutas que existen en los supermercados estatales son producidas en España. Las importadas, un 21 por ciento, proceden, principalmente, de Bélgica, seguido de Países Bajos, Portugal, Chile e Italia.

El informe detalla también el origen de la fruta en las principales cadenas de distribución. Entre las que ofrecen más del 90% de las manzanas de origen estatal se encuentran Supermercados El Jamón, Plusfresc, Esclat, Bonpreu, Sunka y Lidl. En el caso de la pera, la totalidad de la que ofrece Plusfresc, Sunka, Bonàrea y Coviran son de origen estatal.

Lleida va recuperando espacio en los lineales

La manzana y la pera españolas, lideradas por la producción de Lleida, han ido recuperando presencia en los lineales de los supermercados del Estado. Así lo pone de manifiesto el último informe presentado por Afrucat, llamado Infolineal. En el caso de la manzana, representa el 61%, mientras que el 36% restante es de importación y existe un 3% en el que no se especifica o hay motivos varios. En 2015, la mitad de las manzanas se importaban y sólo el 47% eran de origen estatañ. Por países, las manzanas importadas provienen, sobre todo, de Italia y Francia, y en los últimos años crecen las de Portugal y Polonia, aparte de Chile.