Aumenta el número de jóvenes menores de 20 años del país que trabajan en la campaña de la fruta
Asaja señala que muchas familias buscan ingresos extra y crece la preocupación por la propuesta de limitar la jornada semanal
Asaja ha detectado en el inicio de la campaña de la fruta un incremento notable de jóvenes menores de 20 años inscritos para trabajar en el campo y la creciente preocupación del sector ante la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Cuando tenían cerca de 2.000 personas inscritas para trabajar en la campaña de la fruta a través de la entidad, un 15% son menores de 20 años. Dentro de este colectivo, se constata una presencia equilibrada entre jóvenes nacidos en Cataluña provenientes de familias de terceros países y jóvenes de origen autóctono. “Vemos cómo muchas familias necesitan nuevos ingresos y cómo vuelve el perfil del joven que quiere trabajar en verano”, señala el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, que hace referencia al encarecimiento del coste de la vida.