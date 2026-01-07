Renfe lanza billetes de AVE desde 15 euros y de Avlo desde 7 euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Renfe ha anunciado el lanzamiento de una promoción de billetes que permitirá adquirir pasajes de AVE desde 15 euros y de Avlo a partir de 7 euros. Esta iniciativa, diseñada para fomentar los viajes en tren, estará disponible a partir de este jueves 8 de enero y se extenderá hasta el 18 de enero de 2025 o hasta agotar las plazas promocionadas. La oferta abarca una amplia gama de destinos nacionales e internacionales.

La campaña de descuentos de la operadora ferroviaria española será aplicable a trayectos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Los viajeros podrán beneficiarse de estas tarifas especiales para desplazamientos que se realicen a partir del 8 de enero de 2025, según ha comunicado oficialmente la compañía. Esta medida busca dinamizar la demanda de viajes en alta velocidad y media distancia.

Detalles de la Oferta

Los billetes incluidos en esta promoción especial serán fácilmente identificables bajo la denominación 'Superprecio' tanto en la página web oficial de Renfe como en su aplicación móvil. Además, los usuarios que opten por la tarifa 'Básico', la opción más económica disponible, tendrán la posibilidad de mejorar su experiencia de viaje a la modalidad 'Elige'. Esta mejora ofrece una mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas significativas, como la opción de realizar cambios o anulaciones en sus reservas, por un coste adicional de tan solo 3 euros. Es importante destacar que esta mejora no aplica para los billetes de AVE Internacional.

Ventajas para Socios Más Renfe

Aquellos viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe disfrutarán de un doble beneficio. No solo podrán acceder a los atractivos 'Superprecios' de esta campaña, sino que también acumularán el ahorro correspondiente en puntos dentro de su cuenta.