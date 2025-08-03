AGRICULTURA
La Limonera abre campaña con mejora de precios
Arranca cotización en Mercolleida 20 céntimos por encima del año pasado. La cosecha, claramente por debajo del potencial
La pera Limonera se ha estrenado esta campaña en la tablilla de Mercolleida con cotizaciones superiores en 20 céntimos de euro por kilo a las del año pasado. En concreto, la lonja leridana valora el calibre de 60+ a entre 90 céntimos de euro y 1,10 euros, mientras que el año pasado oscilaba entre los 70 y 90 céntimos. Los precios siguen la estela de la Ercolini, que incluso llega a los 1,20 euros. La Limonera es la primera de las grandes variedades de pera, por volumen de producción, que entra en el mercado este verano y se reproducen la situación de otras frutas: la oferta es corta y la demanda del mercado es firme en unas semanas marcadas por el calor en toda Europa.
Las previsiones de la patronal catalana de la fruta, Afrucat, y de la conselleria de Agricultura es que Lleida saque al mercado este año 14.910 toneladas de esta variedad, lo que supone apenas un 3% más que el año pasado, que fue muy corto en producción. En comparación con la media de los años 2020 a 2024, se aprecia una caída de oferta del 14%, según Afrucat.
En el conjunto de las variedades de pera se prevé una cosecha de 105.590 toneladas, un 48% más que el año pasado y un 3% menos que la media de las últimas campañas.