La Limonera abre campaña con mejora de precios

La pera Limonera se ha estrenado esta campaña en la tablilla de Mercolleida con cotizaciones superiores en 20 céntimos de euro por kilo a las del año pasado. En concreto, la lonja leridana valora el calibre de 60+ a entre 90 céntimos de euro y 1,10 euros, mientras que el año pasado oscilaba entre los 70 y 90 céntimos. Los precios siguen la estela de la Ercolini, que incluso llega a los 1,20 euros. La Limonera es la primera de las grandes variedades de pera, por volumen de producción, que entra en el mercado este verano y se reproducen la situación de otras frutas: la oferta es corta y la demanda del mercado es firme en unas semanas marcadas por el calor en toda Europa.

Las previsiones de la patronal catalana de la fruta, Afrucat, y de la conselleria de Agricultura es que Lleida saque al mercado este año 14.910 toneladas de esta variedad, lo que supone apenas un 3% más que el año pasado, que fue muy corto en producción. En comparación con la media de los años 2020 a 2024, se aprecia una caída de oferta del 14%, según Afrucat.

En el conjunto de las variedades de pera se prevé una cosecha de 105.590 toneladas, un 48% más que el año pasado y un 3% menos que la media de las últimas campañas.