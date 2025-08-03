Mejoras en la certificación de bienestar animal de Welfair

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La certificación de bienestar animal Welfair publicará en octubre la actualización de su reglamento y entrará en vigor de forma escalonada a partir de enero del próximo año, con mejoras importantes en medición, trazabilidad y supervisión. Welfair evalúa el bienestar de los animales en distintas fases de producción y la evaluación se basa en buena alimentación, alojamiento, salud y comportamiento apropiado. Welfair, con sede en el Parc Agrobiotech de Lleida, cuenta con 27 tipos de protocolos diferenciados para auditar a todo tipo de animales, incluyendo vacas, terneros, ovejas, corderos, cerdos, conejos, pavos, codornices, patos, gallinas y pollos. También incluye productos derivados como leche, huevos, yogures, otros lácteos o embutidos, y productos que los contengan como comidas preparadas o alimentos listos para consumo.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de más auditorías a lo largo del año, incluyendo auditorías no anunciadas, según avanza Welfair.