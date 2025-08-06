Raimat recupera producción en una vendimia que tilda de excelente

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La bodega Raimat arrancó ayer la vendimia, que califica de excelente, recuperando potencial productivo. Después de un 2024 marcado por inclemencias meteorológicas que redujeron un 20% el volumen de uvas, esta campaña prevé llegar a unos 6 millones de kilos para la elaboración de vinos de la marca y otros 12 para cava.

Así lo explicó el director de la bodega, Joan Esteve, que dijo que este ha sido un año de contrastes con un junio especialmente caluroso y un julio más frío de lo normal que ha permitido mantener “los aromas, los ácidos y las cualidades de la uva, y eso hace pensar que será un año de grandes vinos blancos”.

La vendimia se prevé estos días de madrugada o a primeras horas de la mañana para, por una perte, optimizar la calidad de la uva y, por otra, las condiciones de trabajo de las 80 personas que están inmersas en el proceso. Estos días se hará de forma manual para pasar a mecanizada en las próximas semanas, cuando la maduración en las cepas sea más uniforme.

La de Raimat es una de las vendimias más tempranas de Europa y, a la vez, de las más largas, porque llegará prácticamente hasta noviembre. Empieza con la variedad chardonnay para espumosos y continuará con el pinot noir, el moscatel, el chardonnay para vino, el albariño, el godello y las primeras variedades de uva negra. Son unas 2.000 hectáreas, todas en producción ecológica certificada.

Este año, dentro de su apuesta por la economía circular y la viticultura regenerativa, ha puesto en marcha una planta de autocompostaje, en la que reutiliza todos los residuos generados por la bodega y las viñas. Esta inversión de 150.000 euros permite una ventaja medioambiental y un ahorro, ya que “prácticamente todo el abono que usamos lo generamos nosotros”. Ha reducido un 20% el consumo de agua con técnicas de riego localizado, como el enterrado, que lleva el agua directamente a las raíces y minimiza la evaporación. Asimismo, vendimiará cinco hectáreas en las que no se ha aplicado ningún pesticida sino luz ultravioleta de tipo C, que controla la proliferación de hongos.

Incertidumbre ante el nuevo arancel del 15% en EEUU

Raimat se mantiene a la expectativa del impacto que pueda tener el 15% adicional de aranceles al vino impuesto por los Estados Unidos y que está previsto que entren en vigor mañana. La bodega exporta a EEUU del 5 al 10% de su producción, pero el hecho de que el grupo Codorníu tenga su propia importadora allí puede amortiguar los efectos. Raimat vende en Catalunya en torno al 50% de su producción y el resto de mercados de la marca son el Estado español, los países nórdicos, junto con los Estados Unidos, Japón y el resto de países europeos.

La bodega adecua el horario de vendimia a las temperaturas, como explica Berta, estudiante de dietética. “Hoy empezamos a las 6, en función del calor”. Su compañero Adrià, estudiante de ingeniería agraria y que cursa un máster en Agrónomos, destaca que hacen descansos, intentan resguardarse y no trabajar siempre en el lado de las cepas donde da el sol y visten sombreros.