Europa volverá a tener una baja producción de manzana y de pera

La producción europea de manzana y pera este año será similar a la de 2024, cuando fue una de las cosechas más bajas de las últimas campañas. Será la tercera más corta de manzana desde 2015 y la pera tampoco recuperará su potencial. Afrucat participó ayer en el congreso Prognosfruit, en Angers (Francia) y apuntó que las sensaciones comerciales son moderadamente optimistas, teniendo en cuenta que la campaña comienza con las cámaras limpias, sin estocks. La producción de Europa del Este se ha visto muy dañada por el frío y el pedrisco. La previsión europeade manzanas es de 10,455 millones de toneladas, lo que supone mantener las cifras de la pasada campaña y una disminución del 8% respecto a la media de los últimos 3 años. Será la menor en diez años. Italia tendrá un 3% menos. Alemania recupera un 15% su producción; Francia un 4% y Polonia un 3%.

Pera

La producción europea de peras se recupera ligeramente deteniendo la tendencia negativa que empezó a disminuir en 2010. Pese a todo, Europa se mantiene por debajo de su potencial productivo. Europa espera cosechar 1.786.000 toneladas, un 1% más que la campaña 2024 y un 3% menos con respecto a la media de los últimos tres años. Por países, destaca la recuperación de Bélgica (32%); Holanda (8%); España (10%) y Polonia (10%). Italia sigue perdiendo volumen productivo y prevé una caída del 25% con 302.000 toneladas, menos de la mitad de lo que cosechaba en 2018 (730.000 toneladas). Comercialmente, se espera una campaña fluida, con un claro déficit en ciertas variedades, destacando la recuperación de la Conference.

La carencia generalizada de pera Williams augura buenas perspectivas para su comercialización tanto en fresco como para la industria.