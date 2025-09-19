El Govern destina 18 millones de euros en ayudas para impulsar la competitividad de las cooperativas agrarias

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante una reunión con representantes de la cooperativa de Artesa de Segre.Anna Berga / ACN

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación destinará este año un total de 18 millones de euros en ayudas para impulsar la competitividad de las cooperativas agrarias. Será a través del programa Impuls.coop, que permitirá a las agrupaciones "profesionalizarse, digitalizarse, ganar dimensión y ayudar a garantizar el relevo generacional", ha explicado el conseller Òscar Ordeig. El conseller de Agricultura ha indicado que la convocatoria de las ayudas se abrirá la próxima semana y ha destacado las cifras del cooperativismo catalán, que representan el "50% de la producción agraria y el 25% del sector ganadero". Actualmente hay 193 cooperativas agrarias, las cuales aglutinan 32.115 socios productores y generan unos 4.300 puestos de trabajo.

Las ayudas buscan dar un impulso para que estas organizaciones se adapten a los cambios profundos en los que está inmerso el sector agroalimentario, impuestos por la normativa nacional y la europea, y también para que se sigan promoviendo los procesos de intercooperación que permitan la creación de nuevos modelos de colaboración dentro de la economía social. "Es un sistema justo, equilibrado y agrupado que queremos potenciar. Con estas ayudas los ayudamos a profesionalizarse y modernizarse para ganar dimensión e incentivar el relevo generacional. Queremos que las cooperativas estén a la vanguardia de toda la cadena de valor", ha afirmado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), Ramon Sarroca, ha valorado que se trata de una línea "esperada" y "necesaria para el impulso del cooperativismo y para crear nuevas inercias".

A la convocatoria se puede presentar cualquier cooperativa agraria de primer y segundo grado dedicada a la transformación o comercialización de productos agrarios con sede en Cataluña.