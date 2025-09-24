Ordeig establece alianzas con centros de Estados Unidos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, encabeza una delegación catalana que participa en una visita oficial a California para intercambiar conocimientos y proyectos con centros referentes en el ámbito de la investigación en agricultura y uso eficiente del agua. Está acompañado, entre otros, por el director general del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, que desde finales de los ochenta colabora con la Universidad de California para mejorar la gestión del agua en los territorios de clima mediterráneo. “El objetivo de este viaje es explorar y concretar posibilidades de colaboración más allá de las establecidas, que nos sirvan para avanzar, entre otros, en lo que es uno de los grandes retos del sector y una cuestión prioritaria del Govern: la modernización del riego”, ha explicado Ordeig. Agricultura, mediante el IRTA, y la división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, han suscrito un memorando de entendimiento respecto a los principales retos a priorizar en el ámbito de la investigación y la innovación de los sistemas alimentarios en territorios de clima mediterráneo, como California, Catalunya, pero también partes de Chile, de Argentina, Sudáfrica, Australia y numerosos países cuenca mediterránea. Las regiones mediterráneas se calientan un 20% más rápidamente que la media mundial.