Empieza la cosecha del pistacho con buenas perspectivas a pesar de las lluvias de la primavera

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Productores de pistachos de las comarcas de Lleida han empezado la cosecha con buenas previsiones con respecto a producción y precio. Se espera una "buena cosecha" al tratarse de un año 'on' –el ciclo de los pistachos tiene dos cosechas, una 'on', mejor, y una 'off' con menos kilos–, aunque las lluvias de la primavera afectaron a la polinización de los árboles y eso ha hecho rebajar las expectativas iniciales. El productor de Verdú (Urgell) Ramon Boleda estima que se llegarán a los 1.500 kilos de pistacho en seco por hectárea. Como es habitual, la campaña ha arrancado a finales de septiembre y se alargará unos veinte días hasta la primera quincena de octubre. Con respecto al precio, se mantiene estable con una media de seis euros por kilo de pistacho seco.

Según los datos del Departamento de Agricultura de 2024, el año pasado en Catalunya había 1.291 hectáreas de pistachos, la mayoría de las cuales (1.223 ha) concentradas en la demarcación de Lleida. En total, se produjeron 481 toneladas de pistachos.

En el llano de Lleida, este fruto seco llegó a los años ochenta en la zona del Segrià y más tarde se extendió a puntos del Urgell con el impulso del canal Segarra-Garrigues y el Grupo Borges. Según Boleda, se un cultivo que tiene unos precios "estables" y que puede ser atractivo para los agricultores, aunque requiere de "paciencia" ya que los árboles tardan unos cinco años a empezar a dar frutos desde que se plantan.

Con respecto al acuerdo arancelario de Donald Trump y la Unión Europea, Boleda dice que a los productores catalanes no les afecta directamente, ya que hay que importar para cubrir la demanda y porque los pocos pistachos que exportan los venden en el mercado europeo.