El Canal de Urgell exige ayudas de modernización para todos los regantes

El Canal de Urgell está ultimando estos días los últimos detalles del proyecto de modernización del sistema hidráulico antes de someterlo a votación el próximo 21 de diciembre de 2025. Una de las principales reivindicaciones de la Comunidad General de Regantes es la ampliación de las ayudas de Agricultura destinadas al amueblamiento de fincas para que beneficien "a todos los regantes", incluyendo los no profesionales, según ha explicado el presidente Amadeu Ros. Los regantes celebrarán este domingo 2 de noviembre una asamblea general para informar sobre estas y otras especificidades del convenio de modernización y para votar el presupuesto previsto para el 2026, que asciende a 12 millones de euros.

El presidente de la Comunidad General, Amadeu Ros, pide en el Departamento de Agricultura que destine "más dinero" para extender las ayudas a "todo el mundo", ya que el convenio inicial presentado en septiembre de 2025 excluye a los titulares que no son profesionales agrarios. Rubio ha explicado que la realidad del canal es "compleja" y esta medida deja fuera de "parte de la gente jubilada" con tierras arrendadas. Actualmente, los beneficiarios de las ayudas incluyen agricultores profesionales, empresas agrarias, explotaciones prioritarias, jóvenes agricultores y organizaciones de productores, con subvenciones que oscilan entre el 40% y el 70% de la inversión.

Aclaraciones sobre la relación con el Segarra-Garrigues

El documento de aspectos complementarios en el convenio publicado esta semana remarca que no ha previsto ningún tipo de interconexión del Canal de Urgell con el sistema del Segarra-Garrigues. "No hay ninguna fusión con el Segarra-Garrigues. Simplemente, para rebajar el coste, utilizaremos 8.000 ha de los embalses que están infrautilizados, pero eso no implica ninguna fusión ni nada, sino que se hace para bajar el coste de traer presión [de agua] a pie de finca", ha puntualizado Rubio.

Presupuesto para el 2026 y proyectos en marcha

La asamblea que tendrá lugar en la Casa Canal de Mollerussa este domingo 2 de noviembre a las 11 horas reunirá a los 135 síndicos y los 21 presidentes de las colectividades de regantes. Las cuentas que se someterán a votación ascienden además de 12 millones de euros para el 2026, dos millones más respeto de los 10 millones aprobados el año 2025. De estos recursos, un millón se destinará a un proyecto para tecnificar la infraestructura hidráulica, subvencionado íntegramente por el Estado, que consistirá en informatizar y digitalizar la red para mejorar el ahorro de agua.

Además, está previsto que en abril de 2026 finalicen las obras de modernización de los tres nuevos embalses. Dos de ellos se han construido en la primera acequia principal a los saltos de Castellserà y Penelles, mientras que el tercero se encuentra en la cuarta acequia principal en Juneda, en la zona de los Nuevos Saltos.