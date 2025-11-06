Una granizada provoca daños en cultivos de olivo en el Segrià

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El episodio de lluvia que ha barrido Cataluña de oeste a este desde el miércoles por la noche hasta este jueves al mediodía ha afectado al Segrià con una granizada que ha provocado daños a cultivos de olivo que estaban a punto de recolectarse. Según estimaciones del Departamento de Agricultura, la tormenta que ha caído de madrugada, ha estropeado unas 600 hectáreas de olivo en Almatret, Maials y Seròs, con afectaciones que van entre el 70 y el 100%. En algunas zonas concretas la tormenta dejó chubascos intensos acompañados de granizo y eso es lo que ha afectado a los cultivos de olivo a punto de ser cogidos.

Según el informe del Departamento de Agricultura, en las fincas más afectadas los daños pueden llegar a la práctica totalidad de la cosecha, ya que aparte de las olivas que han caído al suelo por la fuerza del granizo, las que han quedado en el árbol han quedado estropeadas por los golpes de piedra. El municipio más afectado ha sido Seròs, con un total de 550 hectáreas, seguido de Almatret con 120 y Maials con 50 hectáreas muy localizadas.