Cortadas las líneas de tren de Rodalies R13 y R14 entre Lleida y Vimbodí por las lluvias

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La circulación ferroviaria de la R15 se encuentra cortada entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro en la zona de vías en este tramo a consecuencia del temporal de lluvias, según han informado Renfe y Protección Civil. Renfe está gestionando servicio alternativo por carretera entre Riba-roja d'Ebre y Móra la Nova.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas adversas en torno a Vinaixa obligan a cortar la circulación del R13 y el R14 entre Lleida y Riu Milans, donde se registra falta de tensión de la catenaria. En este caso, también hay servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona. Protección Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat por estas incidencias.

Los Bombers atienden una decena de avisos por el temporal en el llano de Lleida

Los Bombers de la Generalitat han atendido 44 avisos por el temporal de lluvia hasta las 8.00 horas en el conjunto de Cataluña, 11 de los cuales en el llano de Lleida, la mayoría por inundaciones y caída de árboles.

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra vigilan el barranco de la Fanega en Móra d'Ebre por las lluvias muy intensas que han caído durante la madrugada.

Protección Civil ha pedido mucha precaución en los desplazamientos por este frente de lluvias, que se prevé que se desplace hacia el norte.

Ampliaremos la información