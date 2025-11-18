UP lanza una campaña que exige reformas en el campo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha puesto en marcha una campaña de movilizaciones, bajo el lema Pagesia o foc, para denunciar la persistencia de los problemas que afectan al campo y la falta de soluciones por parte del Govern. En un acto celebrado ayer –de forma simultánea en otros puntos de Catalunya–, el coordinador territorial del llano de Lleida, Néstor Serra, lamentó que, pese al tiempo desde la llegada del actual Executiu, “hemos tenido pocas ayudas, continuamos con los mismos problemas y con otros nuevos”. Subrayó que las explotaciones deben afrontar costes crecientes mientras que el valor de sus productos “cada vez es menor”, por lo que reclamó que se haga cumplir la ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos. También denuncia la falta de gestión de la fauna salvaje, que provoca daños en los cultivos, así como la situación de las zonas ZEPA, que según Serra llevan décadas sin soluciones y actúan como “focos propagadores de incendios”. Entre las prioridades, situó la modernización del Canal d’Urgell, advirtiendo que la votación, prevista en diciembre, podría resultar negativa, por lo que reclamó posponerla hasta que se definan ayudas (más información en la página 15).